Der Tod von Clarence Avant stimmt die Musikwelt traurig. Wegbegleiter wie Jay-Z und Bill Clinton nehmen Abschied vom "Black Godfather".

Nach dem Tod von Musik-Produzent Clarence "The Black Godfather" Avant im Alter von 92 Jahren melden sich zahlreiche prominente Weggefährten und Freunde zu Wort. Superstar Jay-Z (53) etwa ließ über sein Plattenlabel Roc Nation Entertainment verlauten: "In seinem Leben durchbrach er Türen und riss Grenzen nieder. Er veränderte Leben und bot ganzen Generationen Gelegenheiten. Ein wahrer Pionier, ein Mentor und Meister - Clarence Avant ist und wird für immer ein Gigant unter uns bleiben."

Zu Avants engen Vertrauten zählte auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton (76). Er gedenkt der Musiklegende auf seinem offiziellen X-Account unter anderem mit den Worten: "Es war unmöglich, Zeit mit Clarence Avant zu verbringen, ohne sich danach positiver zu fühlen und seinem Vorbild folgen zu wollen. Hillary und ich haben ihn geliebt."

Gemeinsam seien sie dankbar "für sein langes, gutes Leben und unsere jahrzehntelange Freundschaft. Und wir sind dankbar darüber, dass sein Vermächtnis weiter Bestand haben wird - in der Musik, bei der er half, sie in die Welt zu tragen."

Ein "transzendenter Geist" ist von uns gegangen

Für in den Augen von Musiker Pharrell Williams (50) ebnete Avant auf mannigfache Weise den Weg, wie er bei X schreibt: "Clarence Avant war ein Visionär und ein transzendenter Geist. Er ist das ultimative Beispiel dafür, wie Veränderungen aussehen, wie die Architektur von Veränderungen aussieht und wie der Erfolg von Veränderungen aussieht. [...] Er war ein Pate, ein Pate des schwarzen Traums und ein Pate des amerikanischen Traums. Es wird nie wieder einen wie ihn geben." Seinen ausführlichen Post beendet er mit den Worten: "Clarence ist dorthin zurückgekehrt, von wo er gekommen ist... dem Himmel."

Avant verstarb US-Medien zufolge am vergangenen Sonntag (13. August) im Alter von 92 Jahren in seinem Anwesen in Los Angeles. "Schweren Herzens gibt die Avant/Sarandos-Familie das Ableben von Clarence Alexander Avant bekannt", zitiert etwa "Variety" aus einem Statement der Hinterbliebenen, seinen Kindern Nicole und Alexander sowie Schwiegersohn Ted Sarandos.

Noch im Dezember 2021 mussten Avant und seine Familie einen weiteren schweren Schicksalsschlag verkraften. Jacqueline Avant, mit der die Musiklegende seit 1967 verheiratet war, fiel einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Sie sei von einem Einbrecher in ihrem Haus in Beverly Hills erschossen worden, hieß es damals unter anderem bei "Variety".