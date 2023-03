Die Schillerallee muss künftig ohne Claudelle Deckert klarkommen. Wie sie bekannt gab, steigt sie aus der RTL-Daily "Unter uns" aus.

22 Jahre war Claudelle Deckert (49) eines der prägenden Gesichter der RTL-Daily "Unter uns". Jetzt ist Schluss damit: Wie der Sender mitteilte, verlässt Deckert die Schillerallee für immer. "Ich muss euch was sagen: Ich höre tatsächlich auf, komplett", sagt die Schauspielerin im Interview. Ihre Eva-Wagner-Ära sei zu Ende. "Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden und wir bauen gerade unser neues Leben auf", erklärt Deckert ihre Entscheidung. Sie könne in Zukunft nicht mehr so oft in Köln sein. Wohin es sie verschlägt, werde sie bald bekannt geben. Seit April 2001 gehörte Deckert zum Stammpersonal von "Unter uns".

Im Juli 2022 gab die Schauspielerin bereits bekannt, dass sie eine Drehpause einlege, um mehr Zeit mit ihrem Ehemann Peter Olsson verbringen und den "Kopf frei" bekommen zu können. Im Oktober kehrte sie allerdings ans "Unter uns"-Set zurück. Bei ihrer Rückkehr nach drei Monaten sei sie "sofort wieder drin" gewesen: "Es ist so, als wärst du nie weg gewesen und das ist auch ganz schön." Sie habe auch einige Menschen, die ihr besonders am Herzen liegen, während ihrer Pause vermisst. Ihre Auszeit verbrachte Deckert eigenen Angaben zufolge überwiegend auf Mallorca.

Abschied von Claudelle Deckert bei "Unter uns" läuft am 10. März bei RTL

Wie RTL weiter bekannt gab, wird die letzte Szene mit Eva Wagner alias Claudelle Deckert bereits am Freitag, den 10. März im TV zu sehen sein. Im Streamingportal RTL+ ist die Folge schon ab dem 3. März um 17:30 Uhr abrufbar.