Die selbsternannte Luxus-Lady und TV-Persönlichkeit Claudia Obert ist auf der Suche nach der großen Liebe - im Fernsehen.

Claudia Obert (58) wird im deutschen TV nach der großen Liebe suchen. Interessierte Männer zwischen 30 und 60 Jahren können sich bereits bei der Produktionsfirma Endemol Shine bewerben. Gesucht wird ein "Macher, der einer wortgewandten Frau Paroli bieten kann und sich nicht unterbuttern lässt!"

Die deutsche Unternehmerin, Reality-TV-Persönlichkeit und Luxus-Lady hat aber einige Bedingungen, denn demnach muss ein geeigneter Kandidat "ein Entscheider und ein echter Kerl" sein. "Langweiler" und "Jasager" sind unerwünscht. Gefordert ist "einfach ein Mann, der ein Mann ist".

Eine "Bombe im Bett"

Die Show wird angeblich "Claudias House of Love" heißen und soll im Spätherbst in Sat.1 und auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen sein, wie die "Bild" erfahren haben möchte. "An alle paarungswütigen Männer: Mein Name ist Claudia Obert - und ich suche den perfekten Menschen", erklärt die Unternehmerin im Gespräch mit der Zeitung. Ganz wichtig: Ein für sie geeigneter Mann müsse aushalten, dass sie eine "Bombe im Bett" sei.