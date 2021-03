© (c) SAT.1 / Marc Rehbeck

Ob Claudia Obert in "Claudias House of Love" ihre große Liebe finden wird?

Bei "Claudias House of Love" sucht Reality-Star Claudia Obert nach ihrem Traummann. Die Kuppelshow feiert kommende Woche Free-TV-Premiere.

In der Show "Claudias House of Love" sucht Geschäftsfrau und Reality-Star Claudia Obert (59) nach einem Mann an ihrer Seite. Das Datingformat, dass bereits im Januar Premiere auf dem Streamingdienst Joyn+ feierte, wird ab Dienstag (30. März) nun auch erstmals im Free-TV zu sehen sein.

In der Show buhlen zehn Single-Männer im Alter zwischen 24 und 74 um die Reality-Darstellerin und müssen in sogenannten "Love Challenges" unter Beweis stellen, ob sie den Ansprüchen der Societylady gerecht werden. Der Gewinner jeder Challenge erhält den goldenen Champagner-Kelch und somit ein Einzeldate mit der 59-Jährigen.

"Er muss nett, charmant und Millionär sein"

Oberts Erwartungen sind allerdings hoch, wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet: "Er muss nett, charmant und Millionär sein. Das wird ja nicht zu viel verlangt sein!" Auf Zuschauer und Kandidaten der Show würden "viel Alkohol, Lachen, Entertainment, einfach alles nur keine Langeweile" waren, so die Geschäftsfrau.

Sat.1 zeigt die Datingshow ab kommenden Dienstag wöchentlich um 20:15 Uhr in Doppelfolgen.