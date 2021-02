© TVNOW / (c) 2018 Universum Film

Im April feiert der Film zur preisgekrönten Serie Free-TV-Premiere, zudem startet das Spin-off "Tonis Welt".

Die Vorgeschichte der "Club der roten Bänder"-Serie wird am 7. April im Free-TV und auf TV Now zu sehen sein. Der 2019 erschienene Film "Club der roten Bänder - Wie alles begann" zeigt, was passierte, bevor die Handlung der preisgekrönten Vox-Serie beginnt. Neben Tim Oliver Schultz (32), Luise Befort (24), Damian Hardung (22), Ivo Kortlang (27), Timur Bartels (25) und Nick Julius Schuck (19) spielt darin auch Jürgen Vogel (52, "Die Welle") eine Hauptrolle.

Und es gibt gleich noch ein Wiedersehen mit Teilen des "Club der roten Bänder"-Casts auf Vox: Ab Mittwoch, dem 14. April, begleitet die Dramedy-Serie "Tonis Welt" Toni und Valerie (Ivo Kortlang und Amber Bongard, 23) auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden. Teil des Spin-Offs sind außerdem Armin Rohde (65, "Nachtschicht") und Kai Schumann (44, "Heldt"). In der Serie ziehen Toni, der Asperger-Autist ist, und Valerie, die das Tourette-Syndrom hat, in ein renovierungsbedürftiges Haus auf dem Land. Doch mit so einem ungewöhnlichen Paar hatte das Dorf eher nicht gerechnet...