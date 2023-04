Das Coachella-Festival steigt wieder. Die Auftritte von Acts wie Blackpink, Frank Ocean oder Bad Bunny gibt es auch im Livestream.

Die wenigsten Musikliebhaber können wohl mal schnell ins kalifornische Indio jetten, um dort das Lieblingsfestival vieler Promis zu besuchen. Aber es muss keiner draußen bleiben, denn die unzähligen Auftritte bekannter Künstlerinnen und Künstler auf dem aktuell laufenden Coachella Valley Music and Arts Festival gibt es auch live im Internet zu sehen - und das kostenlos.

Wer reinschauen möchte, kann einfach den YouTube-Kanal des Festivals besuchen, wo Livestreams von allen Bühnen zu finden sind. Aktuell werden dort Wiederholungen der Shows vom Freitag gezeigt. Aufgrund der Zeitverschiebung werden dann ab etwa 01:00 Uhr morgens in der Nacht auf den morgigen Sonntag wieder Live-Auftritte gezeigt. Außerdem gibt es auf dem Kanal auch einzelne Performances in Clip-Form zu sehen, wie etwa Blink-182 mit "What's My Age Again?".

Diese Acts sind auf dem Coachella dabei

Auf dem Samstagsprogramm stehen unter anderem Blackpink, Underworld, Charli XCX (30) und The Kid Laroi (19). Am dritten Festivaltag folgen Shows von Frank Ocean (35), Björk (57), Porter Robinson (30), Kali Uchis (28) oder den Sleaford Mods. Für den gestrigen Freitag standen unter anderem Bad Bunny (29), die Gorillaz, Pusha T (45), Yungblud (25) und The Chemical Brothers auf dem Flyer.

Einen Überblick über alle Acts gibt es beispielsweise auf dem Instagram-Account des Festivals. Das Ganze wiederholt sich dann voraussichtlich noch einmal vom 21. bis 23. April, denn für das kommende Wochenende hoffen die Veranstalter auf dasselbe Line-up.