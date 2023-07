Frohe Botschaft für alle Coldplay-Fans: Im Juli und August 2024 kommt die Band für vier weitere Termine nach Düsseldorf und München.

Fantastische Neuigkeiten für alle deutschen Coldplay-Fans: Die britische Mega-Band kommt 2024 für vier weitere Konzerte im Juli und August nach Deutschland. Die frohe Botschaft verkündete Warner Music, die Plattenfirma der englisch-schottischen Pop-Rocker, am Donnerstag. Damit setzt die Band, die regelmäßig die größten Arenen bis auf den letzten Platz füllt, ihre ausgedehnte und extrem erfolgreiche Welttournee fort.

Ticket-Vorverkauf startet am 28. Juli

Ihre letzten Töne in der Amsterdamer Johan Cruijff ArenA sind eben erst verklungen: Mit ihrer "Music of the Spheres World Tour" begeisterte die vierköpfige Band um ihren charismatischen Sänger Chris Martin (46) seit März 2022 7,5 Millionen Zuschauer in aller Welt. Nun die gute Nachricht für alle deutschen Fans: Für alle, die bislang keine Tickets ergattern konnten oder nicht genug von ihrer Lieblingsband bekommen können, öffnet das Ticket-Portal Eventim ab 28. Juli 2023 den Vorverkauf für vier weitere Deutschland-Termine 2024.

Am 20. und 21. Juli 2024 treten Coldplay in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf auf, am 15. und 17. August 2024 heizen Hits wie "Viva la vida" den Besuchern des Münchner Olympiastadions ein. Volle Häuser und ein "Sky full of stars" sind jetzt schon garantiert.

Offiziell sollte die Welttournee, die von der "Times" als "beste Live-Music-Show aller Zeiten" gefeiert wird, am 4. Februar 2024 mit einem Auftritt in Bangkok enden. Nun wird sie um 16 weitere Konzerte in zehn europäischen Ländern verlängert - vorerst.

Weitere Stationen sind Athen, Bukarest, Budapest, Lyon, Rom, Helsinki, Wien und Dublin.