Der illustre Cast von "Deadpool 3" wächst weiter: Laut US-Medien stößt auch Jennifer Garner zum Ensemble des kommenden Superhelden-Films.

Derzeit steht Superstar Ryan Reynolds (46) für die mit Spannung erwartete Fortsetzung "Deadpool 3" vor der Kamera. Bereits im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass Wolverine-Darsteller Hugh Jackman (54) für den dritten Teil der Filmreihe rund um den großmäuligen Titelhelden einmal mehr seine Adamantium-bewährten Klauen ausfahren wird.

Marvel-Rückkehr nach fast 20 Jahren

Wie das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" nun in Erfahrung gebracht hat, wird zudem auch Hollywoodstar Jennifer Garner (51) in "Deadpool 3" eine "bedeutende Rolle" übernehmen. Garner wird in dem Superhelden-Blockbuster erneut die Marvel-Figur Elektra verkörpern - wie zuvor bereits in den Werken "Daredevil" (2003) mit Ben Affleck (50) und ihrem eigenen Solofilm "Elektra" aus dem Jahr 2005. Letzterer floppte mit einem Einspielergebnis von nur 57 Millionen US-Dollar gewaltig an den Kinokassen.

Elektra gehört ebenso wie Wolverine zu einer ganzen Reihe von Marvel-Charakteren, deren Rechte ursprünglich beim Filmstudio 20th Century Fox lagen. Dieses produzierte auch die ersten beiden "Deadpool"-Filme mit Ryan Reynolds, die in den Jahren 2016 und 2019 erschienen sind. Nachdem Disney das traditionsreiche Filmstudio im Jahr 2019 gekauft hatte, gingen die Rechte zurück an den Eigentümer der Marvel Studios.

Wird "Deadpool 3" ein weiterer Multiversums-Film?

Keine der erwähnten Figuren ist jedoch bislang im sogenannten Marvel Cinematic Universe aufgetreten. Der "Hollywood Reporter" spekuliert, dass es sich bei "Deadpool 3" um einen weiteren, derzeit im Trend liegenden Multiversum-Superheldenfilm handeln könnte. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, können sich Zuschauer möglicherweise auf Auftritte weiterer Marvel-Figuren einstellen.

"Deadpool 3" soll nach derzeitigem Stand am 1. Mai 2024 in den deutschen Kinos erscheinen.