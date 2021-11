I hre Sachcomics zählen zu den meistverkauften Graphic Novels weltweit. Ihr neuestes Werk beleuchtet wissenschaftlich, soziohistorisch und humorvoll das Thema Schönheit. Der stern hat die feministische Illustratorin virtuell zum Interview getroffen.

Warum begehren wir, was andere begehren? Was hat unser Aussehen mit unseren Aussichten, geliebt zu werden, zu tun? Inwiefern sind Sexualität und Konsumgesellschaft miteinander verknüpft? Warum finden Männer kurze Haare an sich schön? Was ist heutzutage der einzige Grund, um eine Beziehung einzugehen? Wieso sind unsere Vorstellungen von Schönheit so standardisiert?Wieso ist im Christentum sich selbst schön zu finden mit einer Sünde verknüpft? Und warum sind Kim Kardashians Selfies progressiv?

Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt die schwedische Comic-Zeichnerin LivStrömquist in ihrem neuen Buch "Im Spiegelsaal". Nach ihren Bestsellern "Der Ursprung der Welt" und "I'm every woman" widmet sich die 43-Jährige dem Thema Schönheit. Aufgeteilt in fünf Essays nähert sie sich der Thematik wissenschaftlich, soziohistorischundhumorvoll in typischer Strömquist-Manier. Mit Referenzen von der Bibel bis hin zum Kardashian-Jenner-Clan bietet sie ihren Leserinnen und Lesern ein Potpourri an Perspektiven, um zu zeigen, worauf unser Empfinden von Schönheit beruht.

Ihr neuer Comic “Im Spiegelsaal” widmet sich dem Thema Schönheit. Wie sieht IhreBeziehung zu der Thematik aus?

Menschen haben eine sehr enge Beziehung zu ihrem Aussehen. Ich denke viel überSchönheit nach, heute sogar mehr als früher. Zum einen bin ich 43 Jahre alt. Man hat gemischte Gefühle, wenn sich das eigene Aussehen verändert und man nicht mehr so jugendlich aussieht. Zum anderen habe ich bemerkt, dass ichdurch die Digitalisierung und die Pandemie einen Großteil meines Tages damit verbringe, durch Instagram zu scrollen. Ich habe das Gefühl, dass sich unser aller Fokus auf Gesichter verstärkt hat.Zum Beispiel habe ich mit einem Mädchen gesprochen, das während Corona über FaceTime gedatet hat. Sie fand essehr seltsam, während einer Verabredung die ganze Zeit das eigene Spiegelbild zu sehen. Es gab Zeiten, da hat man nicht die ganze Zeit an sein eigenes Gesicht gedacht, während man sich mit jemandem unterhielt.

In „Im Spiegelsaal“ erklären Sie soziohistorisch und wissenschaftlich, warum wir begehren, was andere begehren, wie unsere heutigen Schönheitsideale entstanden sind und was das Aussehen mit den Aussichten, geliebt zu werden, zu tun hat. Wie hat die Recherche Ihren persönlichen Blickwinkel auf Schönheit verändert?

Für mich kommt Schönheit von innen. Das ist ein totales Klischee, ich weiß, aber ich glaube wirklich, dass es so ist. Sie ist nichts, was man optimieren kann, sondern passiert oft in unkontrollierten Momenten. Vielleicht ist das etwas, was ich durch die Recherche noch mehr verinnerlicht habe.

In einem der Essays in "Im Spiegelsaal" erzählen fünf Frauen, wie sie das Älterwerden erleben. © Liv Strömquist/Avant Verlag

Eines der Kapitel ist anders als die anderen: Keine Studien, Theorien und Wissenschaft, sondern ausschließlich fünf Frauen zwischen 50 und 70, die erzählen, wie sie das Älterwerden erleben. Wer sind sie?

Es sind Frauen, die ich kenne, oder sie sind Freunde von Freunden. Es war wirklich schön, mit ihnen zu sprechen und ihren Blick aufs Leben zu hören. Für mich ist das ganze Leben voller Herausforderungen, Unsicherheiten und Ängsten. Es wird viel über junge Frauen gesprochen, die sich zum Beispiel wegen Instagram schlecht fühlen. Aber als ich mit meinen älteren Gesprächspartnerinnen sprach, sagten einige von ihnen, dass sie sich sehr unsicher mit dem Älterwerden fühlen, und manche sagten das Gegenteil. Ich denke also, dass die Erfahrung sehr individuell ist. Einige von ihnen, die in jungen Jahren bereits sehr schön waren, hatten das Gefühl, dass der Grund für die Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen – ihr Aussehen – nicht mehr gegeben war. Sie waren es gewohnt, überall willkommen zu sein. Aber jetzt fühlten sie sich plötzlich nicht mehr so, was zu einer sehr, sehr, sehr großen persönlichen Krise und einem Gefühl von Verlust und Trauer führte. Solche Gefühle sprechen wir in der Gesellschaft nicht offen an, weil es tabu ist, so eitel zu sein.

Sie schreiben, dass der einzige Grund dafür, aus dem wir heutzutage Beziehungen eingehen, Liebe und sexuelle Anziehung sind.Eine ziemlich steile These. Können Sie sie bitte genauer erklären?

Wenn man es historisch betrachtet, gab es früher keinen freien Markt für Liebe und Sex. Es waren durch Familie und Verwandte arrangierte Ehen. Es gab andere Gründe, mit jemandem zusammen zu sein, wie etwa wirtschaftliche Gründe oder dass man auf jemanden angewiesen war, mit dem man seine Kinder aufziehen konnte. Aber jetzt, wo Frauen arbeiten und ihr eigenes Einkommen haben, gibt es nicht mehr so viele praktische Gründe, mit jemandem zusammenzuleben – außer einen Grund, vielleicht den einzigen: Ich meine natürlich Liebe. Jedoch hat das Buhlen um Liebe und sexuelle Anziehungdazu beigetragen, dass es mehr Stress und Druckwegen des eigenen Aussehens gibt. Das Gefühl, austauschbar zu sein, führt dazu, dassman in gewisser Weise ständig im Wettbewerb zu anderen Menschen steht. Der Gedanke, dass der Wert einer Person sehr stark mit ihrem Aussehen zusammenhängt, lässt einen auch dann nicht los, wenn man nicht an einer Beziehung interessiert oder man sich in seiner Beziehung sehr sicher ist.

Liv Strömquist erklärt anhand der mimetischen Theorie von René Girard, wieso wir begehren, was andere begehren. © Liv Strömquist/Avant Verlag

Im Deutschen gibt es eine Redensart, die besagt, dass hinter der nächsten Ecke jemand Besseres auf uns wartet. Also, wenn wir uns auf eine Person einlassen und sesshaft werden würden, könnten wir eine bessere Partieverpassen. Wieso, glauben Sie, hat sich dieser Gedanken so stark manifestiert?

Ich glaube, das hat mit einem ganz zentralen Wert zu tun: In der Moderne geht es immer darum, alles zu optimieren. Man sieht sogar Liebe als eine Errungenschaft oder ein Projekt an: Die Suche nach der perfekten Person. Es ist schwierig, Liebe zu empfinden, wenn man diese Art von Sicht auf andere Menschen hat.

Glauben Sie, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird?

Hoffentlich. Vielleicht ja nach meinem Buch. (lacht)

Haben Sie das Gefühl, dass es heutzutage im Zeitalter von Instagram, Filtern und Bearbeitungsapps noch eine gewisse Diversität in Sachen Schönheit gibt? Oder ist es so, dasswir alle auf dieselbe Weise aussehen möchten?

Es gibt zwar einige Bewegungen auf Instagram, die mehr verschiedene Körpertypen, Altersgruppen oder Ethnien einbeziehen wollen. Nichtsdestotrotzkönnen wir ganz klar sehen, dass alles sehr gleich aussieht, weil wir jetzt diese globalisierte Mediengesellschaft haben, in der alles fotografiert und geteilt wird. Wenn man es nicht in den Gesichtern oder Körpern der Menschen sehen kann, dann sehr wohl in ihrer Inneneinrichtung. Ich kennekeine andere Epoche, in der dieganze Welt so sehr die gleichen Dinge begehrte. Ja, der große Trend ist, dass alles immer mehr gleich aussieht. Ich denke, das hat auch mit Filtern sowie der plastischen Chirurgie zu tun, sodass die Menschen den gleichen Mund, die gleiche Nase oder die gleiche Körbchengröße haben. Es gibt bestimmte Standards, die sie zu erreichen versuchen, wodurch sie immer mehr gleich aussehen.

Seit Liv Strömquist fünf Jahre alt ist, zeichnet sie Comics. © Emil Malmborg

Was würden Sie gerne öfter auf Instagram sehen?

Instagram ist eine Plattform, deren Ziel es ist, Werbung zu verkaufen. Die Art und Weise, wie man auf etwas reagieren kann, ist sehr begrenzt: Man kann es liken oder nicht liken– das war's. Alles, was es dort gibt, ist dazu da, dass die Leute ihre Augen an den Bildschirm heften und immer weiter scrollen.Bei allem, was man postet, möchte man, dass es jemandem gefällt. Es muss likeablesein, da man sonst keine Follower hat. All die dunklen, unattraktiven Züge der Menschheit werden auf Instagram gemieden.

Wie wird sichIhrer Meinung nachunsere Vorstellung von Schönheit künftig verändern?

Wenn es erlaubt ist, zu träumen und sehr optimistisch zu sein, dann sind die Menschen dieser beschränkte Art, mit anderen Menschen medial in Kontakt zu treten, überdrüssig. Vielleicht wird esnach der Pandemie einen Boom dahin geben, im realen Leben Kontakte zu pflegen sowie die individuellen Unterschiede und die Schönheit von innen zu schätzen. Sagen wir, das ist sehr optimistisch.

"Im Spiegelsaal" erschien im Oktober 2021 beim avant-verlag.