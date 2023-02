Cornelia Funke, 64, im Garten ihres Hauses in der Toskana. Sie ist die international erfolgreichste deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin.

von Tobias Scharnagl Es sollte nur ein Gespräch darüber werden, wie man Kindern vorliest. Und dann geht es im stern-Interview mit Cornelia Funke um Gut und Böse, Krieg und Tod – und um den Trost, der in Geschichten liegt.

Sie sitzt im Licht eines Fensters, hinter ihr, auf dem Sofa, streckt ein Hund die Beine in die Luft und rekelt sich. Cornelia Funke, 64, ist die international erfolgreichste deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin. Sie lebt in einem Haus in der Toskana, lässt junge Künstlerinnen und Künstler bei sich wohnen und arbeiten. Für das Zoom-Gespräch mit dem stern hat sie sich eine halbe Stunde frei gehalten, es werden anderthalb. Wenn Cornelia Funke richtig zu erzählen beginnt, wird ihre Stimme anders, fließend wie ein Bach, auf dessen Grund es schimmert, als läge dort ein Geheimnis.