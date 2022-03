Zwar ist Lilly zu Sayn-Wittgenstein ausgeschieden, in der nächsten Ausgabe von "Let's Dance" wird sie aber trotzdem wieder dabei sein.

Wegen mehrerer Corona-Fälle bei "Let's Dance" wird die prominente Tanzriege am Freitag anders aussehen als bisher erwartet. So feiert die eigentlich bereits ausgeschiedene Lilly zu Sayn Wittgenstein (49) bei RTL (auch bei RTL+) am 4. März um 20:30 Uhr ihr Comeback, wie der Sender mitteilt.

Hardy Krüger jr. (53) wird hingegen gar nicht mehr in der Show antreten, denn der Schauspieler sei weiterhin positiv auf Corona getestet worden. Das bestätigte der 53-Jährige auch in einem Clip auf dem Instagram-Kanal der Show. "Ich werde leider bei 'Let's Dance' nicht weitertanzen können, man hat mich wieder auf Covid-19 positiv getestet. Ich scheide aus", erklärt er. Nun werde er sich die Sendung von der Couch aus ansehen und sich "tierisch darüber ärgern, dass ich nicht mitmachen kann".

Auch diese Tanzprofis wurden positiv getestet

Lilly zu Sayn-Wittgenstein wird am Freitag allerdings nicht mit ihrem Tanzpartner Andrzej Cibis (34) antreten. Auch der Profi wurde positiv getestet. Vertreten wird er von seinem Kollegen Jimmie Surles. Wenn alles gut laufe, wolle Cibis in der darauffolgenden Ausgabe aber natürlich gerne wieder übernehmen, wie auch er in dem Video erzählt.

Und auch Malika Dzumaev (31) wird wegen eines positiven Tests nicht dabei sein können. An der Seite von Schauspieler Timur Ülker (32) wird daher vorerst die Tänzerin Patricija Ionel (27) zu sehen sein. Die Tanzpaare werden in der zweiten regulären Show am Freitag zu einem Lied aus dem Geburtsjahr des jeweiligen Promis tanzen. Die Moderation übernehmen wieder Victoria Swarovski (28) und Daniel Hartwich (43). Joachim Llambi (57), Motsi Mabuse (40) und Jorge González (54) sitzen in der Jury.