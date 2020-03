Deutschland bleibt zuhause. Machen wir das Beste draus – und lesen!

Gruner + Jahr, der Verlag, in dem auch der stern erscheint, unterstützt den Appell an die Menschen, weitestgehend auf persönliche Kontakte zu verzichten – und macht allen Zuhausegebliebenen ein Geschenk: Befristet zunächst bis zum 30. April bietet G+J digitale Magazine kostenfrei an.

Diese Magazine können Sie kostenfrei lesen

Das beinhaltet alle ePaper von G+J, die digitalen Bezahlangebote STERN PLUS und STERN CRIME PLUS sowie ausgewählte Marken der DMM. Von STERN, GEO, GALA, BRIGITTE und GUIDO über GEOlino, ELTERN, ESSEN & TRINKEN, CHEFKOCH, SCHÖNER WOHNEN und LIVING AT HOME bis hin zu 11FREUNDE ist für jeden in der Familie etwas dabei.

Das Motto „Gemeinsam gegen Corona“ markiert Berichterstattung und Initiativen über besonders solidarische und bemerkenswerte Projekte im Kampf gegen Corona. Initiator der Aktion ist die Bertelsmann Content Alliance, zu der auch der Verlag Gruner+Jahr gehört, in dem der stern erscheint.

Hier gibt es alle Infos und die Magazine

Unter www.deutschlandbleibtzuhause.de können die Magazine nach einer unverbindlichen Registrierung einfach geladen werden und stehen sofort zum Lesen zur Verfügung. Das Angebot endet automatisch nach vier Wochen, eine Kündigung ist nicht erforderlich.

Warum hat sich Gruner + Jahr zu diesem Angebot entschlossen?

Christina Dohmann, Gruner + Jahr Chief Distribution Officer: "Wir sehen, dass es gerade jetzt ein großes Bedürfnis nach Information und Unterhaltung gibt. Viele Menschen sind zuhause und haben mehr Zeit zum Lesen unserer Magazine. In Supermärkten verkaufen wir zurzeit mehr Zeitschriften, im Abo sieht die Entwicklung auch stark aus. Mit unserer Aktion ‚Deutschland bleibt zuhause‘ möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass noch mehr Menschen daheim bleiben und sich und andere schützen. Mit unserer großen Titelvielfalt, unserer starken Position in den Märkten und unserer führenden digitalen Reichweite haben wir die Möglichkeit, noch mehr Menschen zu erreichen und in diesen schweren Zeiten zu begleiten."

Übrigens: Die Kampagne "Deutschland bleibt zuhause" ist Teil der Initiative GEMEINSAM GEGEN CORONA, der Bertelsmann Content Alliance, zu der auch Gruner + Jahr gehört. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus.