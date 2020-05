Ein Ende der Coronavirus-Krise scheint noch nicht in Sicht zu sein. In der Filmbranche droht die Pandemie nun auch Auswirkungen auf die Oscar-Verleihung im nächsten Jahr zu haben. Die Oscars 2021 sind für den 28. Februar angesetzt. Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, soll die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) aber in Betracht ziehen, die 93. Preisverleihung zu verschieben. Eine nicht näher genannte Quelle aus dem Umfeld der Oscars erklärte, dass jedoch weder ein alternatives Datum erörtert wurde noch die Verschiebung formell vorgeschlagen.

Academy-Präsident David Rubin erklärte "Variety" im April, dass es noch zu früh sei, um die Auswirkungen auf die Oscars 2021 abzuschätzen. Im April hatte die Academy verkündet, dass für die kommende Verleihung auch Streaming-Filme zugelassen werden. Das heißt: Ein Film muss nicht im Kino gezeigt worden sein, um es in die Nominierten-Listen schaffen zu können. Bisher musste jeder Film mindestens an sieben Tagen in einem Kino in Los Angeles zu sehen gewesen sein. Für 2022 gelte diese Ausnahme nicht mehr.