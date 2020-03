Das Coachella-Festival könnte verschoben werden: Wie das "Billboard"-Magazin von gut informierten Quellen erfahren haben will, arbeiten Mitarbeiter des Veranstalters an einem Plan, das Festival in den Oktober zu verlegen, um den akuten Coronavirus-Ausbruch zu umgehen. Das Festival sollte ursprünglich vom 10. bis 19. April stattfinden. Innerhalb der nächsten 48 Stunden wird feststehen, ob der Umzug in den Oktober möglich ist. Falls nicht wird das Festival wahrscheinlich komplett abgesagt, schreibt "Billboard".

Das Großevent um einige Monate zu verschieben, ist eine riesige Herausforderung, an dem Hunderte Künstler, Managements und Zehntausende Mitarbeiter beteiligt wären. Die Herbstmonate sind für Musiker und Bands die wichtigste Konzertzeit, in der sie - nach der Festivalsaison im Sommer - meist solo durch die Welt touren. Von daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Coachella alle geplanten Headliner dazu bekommen wird, ihre Kalender dem neuen Festivaltermin anzupassen.

SXSW in letzter Sekunde abgesagt

Am gestrigen Montag ist auch das texanische "South by Southwest"-Festival auf Drängen der örtlichen Gesundheitsbehörde praktisch in letzter Sekunde abgesagt worden. Es ist das erste Mal in der 34-jährigen Geschichte des Festivals, dass das SXSW ausfällt. Anwohner hatten zuvor in einer Petition die Absage des Festivals gefordert, das an vielen unterschiedlichen Orten der Stadt stattfindet. Für die Veranstalter könnte die kurzfristige Absage ein großes finanzielles Problem werden: Die Versicherung des Festivals deckt einen Fall wie das Coronavirus nicht ab, wie der Veranstalter dem "Wall Street Journal" erzählte.

Auch Formel-1-Fans in Australien müssen auf musikalische Unterhaltung verzichten: Popstar Miley Cyrus (28, "Wrecking Ball") kündigte Dienstagvormittag mit einem Tweet an, ihr Benefiz-Konzert zugunsten der Opfer der Buschfeuer wegen der gesundheitlichen Risiken nicht spielen zu können - woraufhin der gesamte Konzertabend, inklusive der anderen Künstler, abgesagt wurde.

Pearl Jam verschieben Tourstart

Pearl Jam haben sich ebenfalls dazu entschlossen, kein unnötiges Risiko einzugehen und die erste Etappe ihrer "Gigato"-Tour abzusagen beziehungsweise zu verschieben. Am Montagabend teilte die Musikgruppe per Twitter mit, dass die erste Show, die für den 18. März in Toronto geplant war, und die 13 folgenden Termine durch Kanada und die USA vorerst nicht gespielt werden können. Die internationalen Termine - wie der 23. Juni in Frankfurt - stehen allerdings noch.

Auch Madonna zieht Konsequenzen aus den Coronavirus-Entwicklungen. Nachdem auch Frankreich Events mit einer Besucherzahl von mehr als 1000 Menschen unterbindet, hat sie ihre beiden Konzerte am 10. und 11. März abgesagt.