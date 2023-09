von Laura Stunz Von Twiggy bis Cindy Crawford – "Vanity Fair" hat 21 Supermodels des letzten Jahrhunderts zusammengebracht, um ein Cover zu fotografieren, das es so noch nie gab.

Sie alle hatten ihre Ära – und prägten die Zeit auf ihre jeweils eigene Art und Weise. Nun hat die italienische Ausgabe der "Vanity Fair" 21 der größten Supermodels aller Zeiten auf ein Cover zusammengebracht. Das Ziel der "Fashion Issue" des Star-Fotografen-Duos Luigi and Iango: die größten Namen der Modegeschichte auf einem Fleck zu versammeln und sie so zu fotografieren, als wäre die Zeit stehengeblieben.

Unter den 21 Namen finden sich Ikonen wie Twiggy, Naomi Campbell, Cindy Crawford oder Claudia Schiffer. Sie decken eine modische Zeitspanne von knapp 40 Jahren ab – beginnend bei den "Swinging Sixties" bis hin zu den 1990ern, einem besonders imposanten Jahrzehnt der Supermodels. Neben dem imposanten Coverfoto, das alle 21 Models in ihrer Blüte zeigt, wird jedes von ihnen noch mal allein in Schwarzweiß gezeigt.

Das Ergebnis: eine beeindruckende Collage aus Cover-Fotos, die das Gefühl vermittelt, man drehe die Zeit zurück. Erkennen Sie jedes Model?

Die Größten seit den "Swinging Sixties"

Die Sechziger

1. Twiggy

Die modischen "Swinging Sixties" prägte Lesley Hornby, besser bekannt als Twiggy. Ihr Künstlername rührte von ihrer schmalen Figur her, denn Twiggy bedeutet übersetzt so viel wie "dünner Zweig". Auch wenn sie ihren Körper selbst immer als "zu dünn" bezeichnete, sah Diana Vreeland, ehemalige Chefredakteurin der amerikanischen "Vogue", in ihrer Figur den "idealen Körper" der damaligen Zeit. Twiggy läutete eine Fashion-Revolution ein, die uns bis heute prägt: die der geschlechterfreien Mode.

2. Penelope Tree

Auch Penelope Tree prägte die Zeit der Sechziger. Sie gilt als die amerikanische Version von Twiggy, als Ikone, die modische Gesetze bricht. Diana Vreeland, die Chefin der "Vogue", bezeichnete die damals 16-Jährige als "youthquake", ein "Jugendbeben", das sämtliche Stilvorstellungen unter sich begraben würde. Sie sollte Recht behalten.

3. Pat Cleveland

Als eines der ersten afroamerikanischen Models in der Modebranche prägte Pat Cleveland die Zeit der Sechziger und Siebziger auf bedeutsame Weise.

Die Siebziger

4. Iman Bowie

Auch der Einfluss der Somalierin Iman Bowie war groß. Sie entging als junges Mädchen der traditionell durchgeführten Beschneidung dank einem Trick ihrer Eltern. Weniger als zehn Jahre später lichtete man sie das erste Mal für die amerikanische "Vogue" ab. Heute setzt sich die 68-jährige Witwe von David Bowie als Frauen- und Mädchenrechtsaktivistin ein.

5. Lauren Hutton

Das US-amerikanische Supermodel wurde durch ihre Zahnlücke bekannt. Sie trug zu ihrer einzigartigen Ausstrahlung bei und ließ sie zu einem der begehrtesten Fotomodelle der 1970er Jahre werden. Mehr als 25 mal war sie auf dem Titelbild der " Vogue" zu sehen.

6. Elisabetta Dessy

Elisabetta Dessy ist ein Multi-Talent. Ihre Karriere startete sie nicht als Model, sondern als Schwimmerin in den olympischen Spielen von 1976. Anschließend warteten die ersten Model-Angebote auf sie – und Dessy wurde zu einem der einflussreichsten Mannequins ihrer Zeit.

Die Achtziger

7. Paulina Porizkova

Das tschechisch-US-amerikanische Fotomodell war ein Covergirl, wie es im Buche steht. In ihren Hochzeiten sah man sie auf Titelseiten von Zeitschriften wie "Life", "Vogue", "Sports Illustrated Swimsuit Issue" und "Playboy".

8. Shalom Harlow

Als Teenie wurde Harlow bei einem Konzert von The Cure in Toronto von einem Modelscout entdeckt. Sie brach die Schule ab und wurde zum Supermodel, Mannequin und zur Ikone der 1980er und 90er Jahre.

9. Milla Jovovich

Milla Jovovich auf "Resident Evil" zu reduzieren, würde ihr nicht gerecht werden. Ihre Modelkarriere begann die Schauspielerin bereits mit neun Jahren, nur wenig später wurde sie zusammen mit Alexa Singer und Sandra Zatezalo als "Most Unforgettable Women in the World" fotografiert. Es war der Startschuss einer beeindruckenden Karriere, die neben der Mode auch die Schauspielerei und Musik beinhaltete. Ihr Wirken zu damaliger Zeit war bereits so groß, dass sie sogar als Muse von Miuccia Prada und Lieblingsmodel von Gianni Versaces bezeichnet wurde.

10. Kirsten Owen

Mit nur 16 Jahren wurde Kirsten Owen entdeckt. Wenig später zog sie vom kanadischen Toronto nach Mailand, wurde für das Cover der "Elle" abgelichtet und lief für große Designer wie Prada und Jil Sander. Es war der Anfang einer glorreichen Karriere, die Owen in die größten Modemetropolen brachte.

11. Carla Bruni

Bruni ist nicht gerade für ihre Modelkarriere, sondern vor allem als Sängerin und schöne Ehefrau des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy bekannt. Doch schon vor 2007 legte die gebürtige Italienerin eine beeindruckende Karriere als Mannequin und Muse zahlreicher Künstler und Designer hin. Sie lief für Valentino, Yves Saint Laurent sowie Karl Lagerfeld und wurde zeitgleich als eines der bestbezahlten Fotomodels der Welt bekannt. Mit Schiffer, Campbell und Crawford gehört sie zu den Größten ihrer Zeit.

12. Helena Christensen

Gianni Versace bezeichnete ihren Körper als den "schönsten dieser Welt". Helena Christensens Karriere startete, nachdem sie einen Schönheitswettbewerb in ihrer Heimat gewonnen hatte. Kurz darauf sah man die 1,77 Meter große Dänin auf den Covern der "Vogue" oder "Elle" – im Laufe ihrer Karriere sollten hunderte weitere Titelblätter hinzukommen.

Die Neunziger

13. Stephanie Seymour

Im Alter von nur 14 Jahren gewinnt Stephanie Seymour den Wettbewerb "Look of the Year". Der Sieg bringt ihr einen Vertrag bei der renommierten Agentur Elite Model ein, es folgen Kampagnen für Firmen wie L'Oréal, Chanel, Versace und Victoria's Secret. Womit die Kalifornierin den Designern damals am meisten imponiert hat? Mit einem makellosen Teint und ihrem symmetrischen Gesicht.

14. Naomi Campbell

Ihren Durchbruch hatte Campbell bereits 1989, ein Jahr vor dem besagten "Vogue"-Shooting, als sie als erste Schwarze Frau im September 1989 die Titelseite des französischen Vogue-Magazins zierte. Das ikonische Aussehen – ihre Schwarze Haut mit den unglaublichen Mandelaugen – verdankt sie als Tochter einer jamaikanischen Balletttänzerin und eines jamaikanisch-chinesischen Vaters, ihren Genen. Mehr als 500 Titelblätter zierte Campbell im Laufe ihrer Karriere, auch auf zahlreichen Runways sah man das Model. Im Jahr 1991 wurde Campbell vom "People Magazine" unter die 50 schönsten Menschen der Welt gewählt.

15. Kristen McMenamy

Kristen McMenamy war nie das stereotypische Model. Ihr außergewöhnliches, androgynes Aussehen machte sie weltbekannt, ihre radikalen Umstylings so begehrenswert für die Modewelt. McMenamy ließ sich ihre Haare kurz schneiden und schwarz färben, rasierte sich die Augenbrauen ab und befeuerte damit den sogenannten "Grunge-Trend" des Jahrzehnts, der von Bands wie Nirvana geprägt wurde..

16. Eva Herzigova

Eva Herzigova hatte ihren Durchbruch mit einer Werbekampagne für den "Wonderbra" von Victoria's Secret, danach kannte sie die ganze Welt. Sie lief für Victoria’s Secret, ließ sich für Luxuslabels wie Louis Vuitton oder Hugo Boss abbilden und war auf zahlreichen Titelblättern zu sehen.

17. Claudia Schiffer

Makelloser Teint, Schmollmund und blonde Mähne machen Claudia Schiffer zum Inbegriff des 90er-Jahre-Supermodels. Von Karl Lagerfeld liebevoll "Clodia" genannt, erklärte er die Deutsche 1988 zu seiner Muse und nahm sie als Hausmodel für das Luxuslabel Chanel unter Vertrag. Schiffer wird zum Weltstar, ziert mehr als 500 Cover auf den renommiertesten Magazinen und ist bis heute als Model aktiv.

18. Cindy Crawford

Das Muttermal über dem linken Mundwinkel machte sie berühmt, vor allem Karl Lagerfeld vergötterte Crawford für diesen ikonischen Look. Im Jahr 2000 beendete Crawford offiziell ihre Karriere als Model – nach über 1000 Cover-Fotos, unzähligen Laufstegjobs und einem geschätzten Jahreseinkommen von neun Millionen US-Dollar. Heute ist Tochter Kaia Gerber in die Fußstapfen ihrer Supermodel-Mama getreten und erobert die Laufstege der Welt.

19. Christy Turlington

Auch Christy Turlington zählt zu den legendären Gesichtern der 1990er-Jahre. Entdeckt wurde sie bereits im Alter von 13 Jahren bei einem Reitturnier in Miami vom Fotografen Dennie Cody. Der Durchbruch gelang der US-Amerikanerin im Jahr 1987, als Starfotograf Steven Meisel sie für das Cover der italienischen "Vogue" ablichtete.

20. Carolyn Murphy

Von der Farm zum Supermodel: Carolyn Murphy kam vom Land, wurde von einem Modelscout entdeckt und zog nach ihrem Schulabschluss in die Modehochburg Mailand. Ihren Durchbruch hatte sie 1995, als sie sich nach einem Haarfärbeunfall ihre langen Haare abschneiden lassen musste – der neue, maskuline Kurzhaarschnitt machte sie über Nacht zum Star.

21. Amber Valletta

Sie zählt zu den größten Supermodels der 1990er, heute ist sie primär als Schauspielerin aktiv. Amber Valletta ist aus Blockbustern wie "Hitch – Der Date Doktor", "Transporter – The Mission" oder "Gamer" bekannt, könnte dem ein oder anderen aber auch als Gesicht des Calvin-Klein-Parfüms "Eternity" im Gedächtnis geblieben sein.

Quelle: "Vanity Fair"

