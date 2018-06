Der erste Trailer zum anstehenden Prügelfest "Creed II" hat die Fanherzen bereits höherschlagen lassen. Doch während darin natürlich wieder Sylvester Stallone (71) als inzwischen altersweiser Rocky Balboa zu sehen ist, gewährten die ersten Szenen (noch) keinen Blick auf dessen einstigen Widersacher: Den Schweden Dolph Lundgren (60), der in "Rocky 4" als Ivan Drago, sowjetische Abrissbirne in Menschengestalt, dem Titelhelden entgegentrat. Das wundert deshalb viele, da in "Creed II" Balboas Schützling Adonis "Donnie" Johnson bzw. Creed (Michael B. Jordan, 31) gegen Dragos Sohn in den Ring steigen wird.

Die Sorge, dass der blonde Hüne gar nicht im Film zu sehen sein wird, muss sich aber niemand machen. Der 80er-Jahre-Star wird darin nicht nur als Trainer seines Kino-Sohnes Viktor Drago (der Deutsche Florian Munteanu, 27) zu sehen sein, er bringt sich dafür auch schon seit Monaten selbst wieder in absolute Topform. Das zeigte der 60-Jährige in einer Vielzahl an Videos auf seinem offiziellen Instagram-Account.

Comeback in allen Formen

Überhaupt ist der fast zwei Meter große Lundgren gerade auf dem Weg zu einem beachtlichen Comeback. Neben der Fortsetzung von "Creed - Rocky's Legacy" wird er im anstehenden Superheldenfilm "Aquaman" mit Jason Momoa (38) als König Nereus zu sehen sein. Die DC-Verfilmung soll am 20. Dezember 2018 in die deutschen Kinos kommen - also noch etwas vor "Creed II" (Kinostart: 24. Januar 2019). Damit entfernt er sich aktuell eindrucksvoll vom B-Movie-Genre, in dem er seit vielen Jahren beheimatet war.

Doch damit nicht genug: Wie die US-amerikanische Seite "Variety" berichtet, wird Lundgren eine eigene TV-Show namens "The Tower" bekommen. Dabei soll es sich um ein britisches Format handeln, in dem Teilnehmer sich in sportlichen Herausforderungen und Quizfragen messen müssen, die allesamt Bezug zu berühmten Actionfilmen haben. Zunächst sollen sechs Folgen mit jeweils 60 Minuten Länge produziert werden, ein genauer Sendetermin steht aber noch nicht fest.