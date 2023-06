Kim Cattrall ist zwar bald in "And Just Like That..." zu sehen. Sie drehte aber nicht mit den anderen Stars. Für Cynthia Nixon kein Problem.

Cynthia Nixon (57) hat verraten, wie es war, das "Sex and the City"-Spin-off "And Just Like That..." ohne Kim Cattrall (66) zu drehen. Zusammen mit Sarah Jessica Parker (58) und Kristin Davis (58) standen die beiden Schauspielerinnen sechs Staffeln lang für "Sex and the City" sowie zwei Filme vor der Kamera.

Nachdem Cattrall in der ersten Staffel von "And Just Like That..." nicht zu sehen war, wurde vor kurzem bekannt, dass sie nun erneut in ihre Rolle als Samantha Jones geschlüpft ist - für einen Cameo-Auftritt im Finale der zweiten Staffel, ohne bei der Produktion mit den anderen Stars Kontakt zu haben. Nixon erzählte "Vanity Fair", dass sie im Drehbuch von Cattralls Rückkehr gelesen, die Folge aber noch nicht gesehen habe. Sie erklärte außerdem, wie sie die erste Staffel ohne Samantha erlebt hat.

"Kein Eiertanz" mehr

"Es fühlte sich ganz anders an, auch weil wir diese neuen tollen Figuren haben, wir älter sind und unsere fiktiven Kinder mittlerweile weitgehend erwachsen sind", sagte die Miranda-Hobbes-Darstellerin. "Viele Dinge fühlten sich anders an. Aber das Wichtigste, was sich so großartig anfühlte, war, dass jeder, der da war, auch wirklich dabei sein wollte. Das ist das Fazit."

Cynthia Nixon fuhr fort: "Wir alle lieben einander, wir lieben unsere Show, wir wollten mehr davon machen. Und wir alle wollten dabei sein." Das mache einen enormen Unterschied, so die Schauspielerin, wenn man nicht "einen Eiertanz aufführen" müsse, um eine Person herum, die unglücklich sei, "aus Gründen, die schwer zu verstehen sind".

Kim Cattrall wurde erst mal nicht gefragt

In der Vergangenheit war ein möglicher dritter "Sex and the City"-Film gescheitert. Damals hatte es Gerüchte gegeben, dass Cattrall angeblich Forderungen gestellt haben soll, mit denen das Filmstudio nicht einverstanden war. Als später die Pläne für das Spin-off "And Just Like That..." an Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis herangetragen wurden, entschieden die Schauspielerinnen, dass sie ohne Samantha weitermachen könnten, weil sie wussten, was Showrunner Michael Patrick King (68) plante und es auf großen Zuspruch traf, erklärte Parker im Juni 2022 gegenüber "The Hollywood Reporter". Sie verriet auch, dass sie sich nicht an Cattrall gewandt haben. "Sie hat deutlich gemacht, dass sie das nicht weiter verfolgen wollte", sagte Parker.

In Deutschland ist die neue Staffel von "And Just Like That..." ab dem 22. Juni auf Sky und beim Streamingdienst Wow zu sehen. Die weiteren Episoden erscheinen immer donnerstags. In den USA wird die zweite Staffel beim Streamingdienst Max gezeigt.