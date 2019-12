In der Sat.1-Show "Dancing on Ice" gab es jetzt eine Rekord-Performance: Schauspieler Eric Stehfest (30) und Eiskunstläuferin Amani Fancy (22) traten zu "The Power of Love" auf. Für ihre Darbietung auf dem Eis bekamen sie anschließend von allen drei Juroren zehn Punkte.

Judith Williams (48) erklärte nach dem Auftritt der beiden: "Da war alles drin, was man sich hätte wünschen können." Daniel Weiss (51) schwärmte in seiner Bewertung sogar: "Das war für mich von allen Staffeln 'Dancing on Ice' das Beste, was ich bisher gesehen habe." Auch Katarina Witt (54) sprach von einer "Traumkür". Die hatte Eric Stehfest seinen Großeltern gewidmet: "Hallo Oma und Opa, das war für euch", grüßte er in die Kamera.

Für Moderator Peer Kusmagk (44) ist die Show dagegen beendet. Zusammen mit Partnerin Kat Rybkowski (37) schaffte er es nicht in die nächste Runde.