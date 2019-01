Nach drei Monaten intensivem Training wagen sich heute Abend um 20:15 Uhr acht mutige Promis aufs Eis. In der Sat1-Show "Dancing on Ice" werden unter Sarah Lombardi (26), Sarina Nowak (25), Detlef Soost (48), Désirée Nick (62), Kevin Kuske (40), Timur Bartels (23), John Kelly (51) und Aleksandra Bechtel (46) die Kufen schwingen und eine hoffentlich heiße Performance auf dem kalten Eis abliefern. Schon jetzt können einige der Stars ihre Vorfreude kaum verbergen und bitten ihre Fans via Instagram bereits vor der Show um Unterstützung.

Von "Let's Dance" zu "Dancing in Ice"

Sarah Lombardi ("Genau hier") liegt das Tanzen im Blut. In der RTL-Tanzshow "Let's Dance" tanzte sie sich 2016 auf einen sagenhaften zweiten Platz. Unvergessen ihr Contemporary, mit dem sie damals die volle Punktzahl einheimste. Ob die Sängerin auch mit Schlittschuhen unter den Füßen eine gute Figur macht? Auf dem Eis wird sie an der Seite von Profi Joti Polizoakis ihr Bestes geben. Auf Instagram bezeichnete sie ihn liebevoll als ihren "kleinen großen Bruder" und sagt, sie sei jetzt gleichzeitig furchtbar aufgeregt und voller Vorfreude.

Eine letzte Drehung vor dem großen Auftritt

Auch Plus-Size-Model Sarina Nowak wagt gemeinsam mit David Vinctour den Sprung aufs Eis. Auf Instagram begeistert sie ihre Fans schon jetzt mit einer eleganten Drehung und bittet diese, doch unbedingt für sie anzurufen. "Ich freue mich sehr auf heute Abend und dass wir euch zeigen können, was wir alles in so kurzer Zeit gelernt haben", schreibt sie unter ihr kurzes Video.

Tänzer Detleef Soost und Schauspieler Timur Bartels werden heute ebenfalls an der Seite ihrer jeweiligen Profi-Partner zeigen, was sie in den letzten drei Monaten gelernt haben. Besonders den 1,90 Meter großen Soost hat es beim Training mehrmals auf den Boden geschlagen, aufgeben war für ihn jedoch nie eine Option. Zu den weiteren Verletzten zählt Kandidatin Désirée Nick. Sie hat sich während des Trainings so verletzte, dass sie sich einen Muskelfaserriss zuzog. Noch steht ihre Teilnahme an der heutigen Show in den Sternen. Auf jeden Fall dabei sind heute Abend noch Kelly-Family-Mitglied John Kelly, Fernsehmoderatorin Aleksandra Bechtel und Profi-Bobfahrer Kevin Kuske.