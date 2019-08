Seit Wochen hatten Fans spekuliert und gerätselt, nun sind die Teilnehmer der 28. Staffel von "Dancing with the Stars" in der US-amerikanischen TV-Show "Good Morning America" bekannt gegeben wurden. Und schon jetzt lässt sich sagen: Es ist eine interessante Mischung. Denn in dem amerikanischen Pendant zu Deutschlands "Let's Dance" werden unter anderem "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek (42) sowie Ex-Basketballspieler und Kardashian-Ex Lamar Odom (39) ihre Tanzkünste zum Besten geben.

Aus sie sind mit dabei

Damit mit nicht genug! Fotomodel Christie Brinkley (65), "The Office"-Star Kate Flannery (55) und "Queer Eye"-Moderator Karamo Brown (38) sind ebenfalls am Start. Außerdem werden sich Soulsängerin Mary Wilson (75) von The Supremes, "Bachelorette" Hannah Brown (24), Country-Star Lauren Alaina (24) und NFL-Legende Ray Lewis (44) die Ehre geben.

Komplettiert wird die Tanzrunde von dem ehemaligen Fifth-Harmony-Mitglied Ally Brooke (26), dem Schauspieler Kel Mitchell (40) sowie dem einstigen Pressesprecher des Weißen Hauses unter US-Präsident Donald Trump, Sean Spicer (47). Die 28. Staffel von "Dancing with the Stars" wird ab dem 16. September von dem US-Sender ABC ausgestrahlt.