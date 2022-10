Daniel Craig darf sich freuen: Prinzessin Anne hat ihm einen Orden überreicht - den auch James Bond besitzt.

Besondere Ehre für Hollywood-Star Daniel Craig (54). Der ehemalige James-Bond-Darsteller wurde am Dienstag (18. Oktober) mit dem Orden "Saint Michael and Saint George" ausgezeichnet. Auch 007 wurde diese Ehre in den Romanen von Ian Fleming (1908-1964) zuteil.

Anspielung auf die James-Bond-Filme

Der 54-jährige Schauspieler erhielt die Auszeichnung für seinen herausragenden Beitrag in den Bereichen Film und Theater von Prinzessin Anne (72) auf Schloss Windsor. Auf den offiziellen Social-Media-Accounts der königlichen Familie wurde ein Foto von Craig veröffentlicht, auf dem er die Ehrung entgegen nimmt. Die Royals ließen es sich nicht nehmen, im Kommentar auf die Bond-Filme anzuspielen. "Wir haben Sie erwartet ..." heißt es dort - ein bekannter Satz aus den Agenten-Streifen.

Daniel Craig spielte James Bond ab 2006, bevor er 2021 mit dem Film "Keine Zeit zu sterben" die Rolle an den Nagel hing. Vor der Veröffentlichung seines letzten Bond-Films wurde der britische Darsteller von der Royal Navy zum Ehrenkommandanten ernannt - ein weiterer Rang, den auch die Figur 007 innehat.

Ebenfalls geehrt wurde am Dienstag der Filmregisseur und Produzent Paul Greengrass (67), der bei mehreren Hollywood-Blockbustern Regie geführt hat - darunter drei Filme der "Bourne"-Reihe.