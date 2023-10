von Oliver Creutz In seinem neuen Roman erzählt Kehlmann davon, wie es dunkel wurde in Deutschland – ein Buch über die Vergangenheit, das nur zu gut in die Gegenwart passt.

Ungefähr in der Mitte des Romans betritt sein Held, der Regisseur Georg Wilhelm Pabst, das Büro von Joseph Goebbels, einen albtraumhaften Saal, an dessen Ende der Mann sitzt, der im rheinischen Wohlklang Morddrohungen ausstößt. Vieles erscheint wie ein Nachtmahr: Der Minister tritt doppelt auf, und als er sein Telefon zertrümmert, bringen Techniker, magischen Unwesen gleich, eilends einen neuen Apparat an. Pabst, der dachte, Goebbels wolle ihn umwerben, merkt bald: Er sitzt hier, weil er Abbitte leisten soll. Dafür, dass er das Land verlassen hatte. Und dafür, dass er einen Film gemacht hat, "Die freudlose Gasse", eine halbe Ewigkeit her, der den Nationalsozialisten kommunistisch vorkam.