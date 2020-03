Daniela Katzenberger (33) gewährt ihren Fans erneut tiefe Einblicke in ihr Familienleben: In vier neuen Folgen von "Daniela Katzenberger - Familienleben auf Mallorca" (ab 25. März, mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLzwei, danach via TVNow) warten turbulente Zeiten auf die Kultblondine, ihren Ehemann Lucas Cordalis (52) und Tochter Sophia (4).

Sophias großer Tag

Zunächst steht die Kleinste der Familie im Mittelpunkt: Sophia feiert ihren vierten Geburtstag. Ihre Mutter Daniela legt sich ins Zeug und möchte ihrer Tochter mit einer Party einen besonders schönen Tag bescheren: Neben einer gigantischen Hüpfburg und ganz viel Glitzer backt sie sogar einen Geburtstagskuchen. Wie reagiert Sophia auf die Überraschungen und was werden Mallorcas Supermamas zu Danielas Gastgeberqualitäten sagen?

Kommt es zu einer Versöhnung?

Während es im Hause Katzenberger/Cordalis bestens läuft, muss sich Daniela Katzenberger in ihrer eigenen Familie einer Konfrontation stellen: Seit mehr als zwei Jahren hat sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Halbschwester Jenny Frankhauser (27). Besonders Iris Klein (52), die Mutter der beiden, leidet unter der Situation und möchte vermitteln. Sie lädt die beiden zu ihrem Geburtstag auf Mallorca ein. Werden die Schwestern aufeinander zugehen und eine Versöhnung feiern?

Costa Cordalis fehlt jeden Tag

Daniela Katzenberger muss zudem noch immer den Verlust eines Familienmitglieds verkraften: Lucas' Vater Costa Cordalis (1944-2019) verstarb am 2. Juli 2019 nach gesundheitlichen Problemen und mehreren Krankenhausaufenthalten im Alter von 75 Jahren. Der beliebte Schlagersänger ist der Familie noch an jedem Tag präsent. Seine Ehefrau Ingrid lebt seitdem allein in dem großen Haus. Daniela und Lucas wollen das ändern und planen eine kleine Überraschung.

Nachwuchsplanung im Hause Katzenberger/Cordalis

Ein weiteres Thema, das Daniela Katzenberger beschäftigt: Wird Sophia bald ein Geschwisterchen bekommen? "In deinem Alter hatte ich schon drei Kinder", betont Mama Iris. Auch beim Abendessen anlässlich Danielas 33. Geburtstag am 1. Oktober bringt sie die mögliche Familienerweiterung zur Sprache. Doch nach drei Ehejahren will es mit dem Nachwuchs nicht ganz so klappen. Vielleicht können neue Dessous für ein wenig Erotik im Schlafzimmer sorgen? Lucas Cordalis geht mit seiner Frau auf Shoppingtour.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind seit 2014 ein Paar. Sophia kam am 20. August 2015 zur Welt. Hochzeit feierten ihre Eltern am 4. Juni 2016 auf dem Petersberg in Königswinter. Die Familie lebt seit 2016 auf Mallorca.