© RTLZWEI / Per Florian Appelgren

In "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" lassen die Katze und Ehemann Lucas Cordalis ihren Alltag begleiten.

RTLzwei strahlt ab Mai sechs neue Folgen der Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" aus.

Daniela Katzenberger (34, "Die Katze kocht") ist bei RTLzwei zurück: Ab 19. Mai werden sechs neue Folgen ihrer beliebten Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" ausgestrahlt, wie der Sender bekannt gab. Das Motto lautet dabei "Alles auf neu!", denn die Katze will Veränderung. Seit ihrer Mutterschaft fühlt sich die 34-Jährige nicht mehr so wohl in ihrem Körper. Sie denkt über operative Eingriffe nach, Ehemann Lucas Cordalis (53) ist davon jedoch wenig begeistert.

Auch im Familienleben möchte Daniela Katzenberger etwas verändern: Tochter Sophia (5) soll nicht mehr im Ehebett mit Mama und Papa schlafen, sondern ihr eigenes Bett bekommen. Außerdem will sich Katzenberger eine Poledancestange anschaffen und trainieren, um ihren Mann zu überraschen.

"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" ist in Doppelfolgen ab dem 19. Mai jeweils mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLzwei zu sehen. Nach Ausstrahlung sind die Folgen außerdem 30 Tage lang kostenlos auf TVNow verfügbar.