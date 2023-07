Die Katze ist in ihrer Doku-Soap im Dauerstress: Das Zuhause eine Baustelle, das Lampenfieber vor dem "Schlagerboom"-Auftritt riesig.

Der Küchenkrimi im Hause Katzenberger geht weiter: In der neuen Folge ihrer Doku-Soap wird bei Daniela Katzenberger (36), Lucas Cordalis (55) und Tochter Sophia (7) die neue Küche endlich eingebaut. Problematisch ist nur, dass die Katze "so gar nicht baustellenkompatibel" ist, wie Lucas schon vorher weiß. Erneute Nervenzusammenbrüche sind also vorprogrammiert - und so kommt es auch.

Dreck und Staub und Stress für die ganze Familie. Während die Handwerker noch zugange sind, zückt die Katze schon den Staubsauger und wischt um die Füße der Arbeitenden herum. Lucas: "Die Dani geht mir in solchen Situationen tierisch auf den Keks." Daniela geht's aber nicht viel besser: "Ich fühle mich ekelhaft, ich hab's überall, vom Fuß bis in die Nasenlöcher."

Startschwierigkeiten mit der Schwiegermutter

Um der Küchenbaustelle zu entkommen, zieht die Familie für zwei Tage zu Lucas' Mutter. Dort werden auch Erinnerungen wach. Etwa an den verstorbenen Schwiegerpapa Costa Cordalis (1944-2019). "In diesem Haus hatten wir unsere schönste Zeit", schwärmt die Katze. "Es ist voll komisch, dass wir jetzt wieder in das Haus ziehen - und es fehlt halt einer."

Im Gästebett kommen noch ganz andere Erinnerungen hoch: "Ein Stock tiefer wurde Sophia gezeugt", verrät die Katze grinsend. Und geht noch etwas ins Detail: "An dem Abend kam 'Tatort', aber wir haben lauter geballert." Auch das Verhältnis von Lucas' Mutter Ingrid Cordalis (83) und ihrer Schwiegertochter am Anfang wird thematisiert. Daniela: "Die Ingrid fand mich von Anfang an toll. So wie Fußpilz, Durchfall oder ein Furunkel am Po." Das Problem war wohl Danielas extremer Handykonsum, wie die Schwiegermutter erklärt. Mittlerweile fällt das Urteil aber ganz anders aus: "Sie ist mir jetzt 'ne liebe Schwiegertochter geworden."

"Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht schaff"

Dann geht es nach Kitzbühel - zu Danielas großer Herausforderung der Staffel: Ein Auftritt bei Florian Silbereisens (41) "Schlagerboom" vor über 6.000 Zuschauenden. Der Katze geht die Pumpe: "Da muss alles gut sein. Ich darf mich nicht aufs Maul legen, ich darf nicht meinen Text vergessen und möglichst nirgendwo hinkotzen vor Aufregung." Immerhin passt sie wieder in ihre Lieblingsjeans, für die sie die letzten Wochen trainiert hat. Gegen die Selbstzweifel hilft der Sieg über die Kilos aber nicht: "Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht schaff", so die Katze.

Bei der Probe vor den jetzt noch leeren Rängen wird das Lampenfieber aber noch schlimmer: Die Katze verkündet, dass sie jetzt schon Durchfall vor lauter Aufregung hat. Als sie erfährt, dass zu dem Live-Publikum auch noch sechs Millionen Leute vor dem Fernseher kommen, geht gar nichts mehr. Während der Probe vergisst sie den Text und weiß nicht, wie sie sich bewegen soll. Trotz Playback ein Problem. "Wenn ich hier schon verkack', dann schaff ich den Auftritt sicher nicht", sind die letzten Worte der Folge. Wie sich Daniela Katzenberger letztendlich wirklich geschlagen hat, gibt es in der nächsten Folge von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" (mittwochs, 20:15 Uhr, RTLzwei) zu sehen.