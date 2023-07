Daniela Katzenberger will ihre Mutter Iris Klein nach der Trennung aufmuntern - und animiert sie mit einem Makeover zum Online-Dating.

Daniela Katzenberger (36) kann Mama Iris Klein (56) nicht mehr weinen sehen. Nach der Trennung von ihrem Mann Peter Klein (56) und Wochen voller Tränen will die Katze ihre Mutter in der neuen Folge "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" (mittwochs, 20:15 Uhr, RTLzwei) zum Online-Dating animieren. Die hatte damit eigentlich schon abgeschlossen, erzählt: "Ich habe jetzt drei Typen gedatet. Einer schlimmer wie der andere!"

Als sie ihr Dating-Profil mit einem Foto mit nackten Füßen sieht, warnt Daniela ihre Mutter vor: "Damit lockst du aber auch die Fußfetischisten an." Schnell müssen neue Bilder her. Als Überraschung gibt es vorher noch ein professionelles Styling. Bei der Gelegenheit stellt Iris auch klar, dass sie sowieso noch etwas bei ihrer Tochter gut habe - schließlich hätte sie sie mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis (55) verkuppelt. Logische Schlussfolgerung: "Du bist mir jetzt 'nen Mann schuldig!"

Die nächste Herausforderung wartet in München, wo die Katze, Mann Lucas Cordalis und Tochter Sophia (7) einen Werbeclip für ihre Doku-Soap drehen. Dabei verrät Daniela auch, dass sie immer noch "voll den Schreck" kriege, wenn sie sich selbst in einer Zeitschrift oder an einer Litfaßsäule sehe. Andererseits: "Jetzt weiß ich aber auch, wie es den meisten Leuten geht in Deutschland." Tochter Sophia gibt bei dem Dreh ein äußerst professionelles Bild ab und stellt ihre Eltern bei den Szenen "schon fast in den Schatten", wie Lucas sagt. "Wir können sie das eigentlich alleine machen lassen. Vielleicht nächstes Jahr", scherzt der Sänger.

Töpfern und Psychologie

Daniela und Lucas wollen mal wieder etwas für ihre Beziehung machen: töpfern. Die Katze formt einen Herzteller, Lucas eine Gitarre, behauptet er zumindest. Die Aktion ist weniger "Ghost - Eine Nachricht von Sam"-Szene, als vielmehr reinste Meditation für die Katze, die es mit Putzen vergleicht: "Diese ganze monotone Scheiße, ich liebe das über alles!" Als es um die Wahl der Dekoration der Teller geht, wird es küchenpsychologisch interessant. Katzenberger erklärt, dass sie "nicht so Rich Bitch mäßig" groß geworden sei, sondern "eher weniger als normal" hatte. Dass sie nun immer alles überlade - sei es die Wohnung, sich selbst oder einen Teller - läge an diesem "Gefühl des Mangels", mit dem sie aufgewachsen sei. Lucas dagegen sei im Überfluss groß geworden - und ist deswegen nun Minimalist, etwa wenn es um Einrichtung gehe.

Das Highlight der Folge aber kommt für die Katze zum Schluss: Am Strand überrascht Lucas sie mit dem fertigen Video zu ihrem ersten Solo-Song. Das hätte auch nach hinten losgehen können: "Ich bin mein größter Kritiker, das geht schon fast in Selbsthass über", erläutert die Katze das Problem. Während die Familie tanzt, blickt sie auch bis zum Schluss angespannt und mit versteinerter Miene auf den Fernseher. Dann erst fällt die Anspannung von ihr ab und sie bricht in Freudentränen aus: "Das ist so geil, dass ich gar nicht glauben kann, dass ich das bin!"