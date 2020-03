Daniela Katzenberger (33) und Lucas Cordalis (52) gewähren wieder Einblicke in ihr Leben auf der spanischen Insel Mallorca. In den vier neuen Folgen "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" wird unter anderem der vierte Geburtstag der gemeinsamen Tochter, Sophia Cordalis (4), zu sehen sein. Neben der "pompösen" Party - mit Hüpfburg, Glitzer und Kuchen - wird es laut Sender RTLzwei aber zum Beispiel auch um die "Funkstille mit der Schwester" und das Thema "Kinderwunsch" gehen.

Wie ist der Kontakt zu Jenny Frankhauser?

Offiziell haben die beiden Halbschwestern Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser (27) seit einem Streit vor mehr als drei Jahren keinen Kontakt mehr. Die Funkstille belastet auch die gemeinsame Mutter, Iris Klein (52). Sie möchte zwischen den beiden vermitteln und lädt ihre Kinder zu ihrem Geburtstag am 26. Mai nach Mallorca ein. Wie diese Geburtstagsfeier abläuft, erfahren die Zuschauer in der Doku-Soap.

Doch noch ein Baby?

Auch Daniela Katzenbergers Geburtstag am 1. Oktober wird zu einem spannenden Schauplatz. "In deinem Alter hatte ich schon drei Kinder", sagt Mama Iris immer und immer wieder. Beim Abendessen anlässlich von Danielas 33. Geburtstag bringt sie das Thema auf den Tisch, denn ein Geschwisterchen für Sophia ist nicht in Sicht. Abhilfe könnten nach drei Ehejahren womöglich heiße Dessous schaffen? Und so gehen Daniela und Lucas shoppen.

Der Tod von Costa Cordalis

Der Tod von Musiker Costa Cordalis (1944-2019) am 2. Juli 2019 wird in den neuen Folgen ebenfalls eine Rolle spielen. Witwe Ingrid lebt seitdem allein in dem großen Haus. Ihr Sohn Lucas und Schwiegertochter Daniela wollen das ändern.

Seit 2014 ein Paar

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind seit 2014 ein Paar. Sophia kam am 20. August 2015 zur Welt. Hochzeit feierten ihre Eltern am 4. Juni 2016 auf dem Petersberg in Königswinter. Die Familie lebt seit 2016 auf Mallorca. Gemeinsame Doku-Soaps gab es schon einige: "Mit Lucas im Babyglück"(2015), "Mit Lucas im Hochzeitsfieber" (2016), "Mit Lucas im Weihnachtsfieber" (2016), "Daniela und Lucas - Der erste Hochzeitstag" (2017). "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" zeigt RTLzwei ab 25. März 2020 um 20:15 Uhr.