In der ersten Doppelfolge ihrer neuen Staffel feiert Daniela Katzenberger ihren 36. Geburtstag in Pink und macht den perfekten Nudelsalat.

Was so alles bei Daniela Katzenberger (36) und ihrer Familie los ist, zeigt seit Mittwoch die neue Staffel der Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" (mittwochs, 20:15 Uhr, RTLzwei).

Los geht es mit einem Streit. Die Katze und ihr Mann Lucas Cordalis (55) wollen ihr Zuhause auf Mallorca verschönern. Dafür hat Lucas einen Traum: eine offene Küche. Die Wand zwischen Wohnzimmer und Küche bedeutet der Katze aber einiges, vor allem Schutz vor Essensgerüchen. Dass die Familie durch die Baupläne ihres Mannes plötzlich gemeinsam essen wird, bezweifelt sie auch. In der demokratischen Abstimmung wird sie allerdings von ihrem Mann und der siebenjährigen Tochter Sophia überstimmt. Damit steht es fest: Die Wand kommt raus und der Fischstäbchen-Geruch bald überallhin.

Party in Pink und Nudelsalat

Aber vorher wird der 36. Geburtstag der Katze geplant, die unter dem Motto "Pink Party" steht. Dafür wird mit Mutti Iris Klein (56) erstmal Nudelsalat für 20 Personen angerührt, denn "Nudelsalat ist das Bindeglied unserer Familie." Das Geheimnis des Katzenberger-Partysalats: "Das Wichtigste ist, dass da nichts Frisches reinkommt - nur Konserven!"

Die Party, bei der natürlich alle in Rosa und Pink erscheinen müssen, ist dann auch ein voller Erfolg: Dank der Pink Drinks sind die ersten nach kürzester Zeit schon betrunken. Nachdem noch eine E-Geigerin kommt, tanzen Iris, Daniela und Lucas auf dem Tisch. Es folgt Gitarrenmusik, Flamenco-Tänzerinnen und Karaoke. Eine Pink Party wie aus dem Bilderbuch: "Das war einer der geilsten Geburtstage, die ich jemals hatte!"

In der zweiten Folge "Blitzlichtgewitter, Gesangskabine und Piercingstudio" besuchen die Katze und ihr Mann ein Event in München. Nach langer Diskussion entscheidet sich die Katze, ihre "Milchfabrik" (Zitat Iris Klein) im tief ausgeschnittenen schwarzen Kleid zu präsentieren - auch wenn ihr alle davon abraten. "Ich seh' einfach geil aus", findet Katzenberger. Auch wie man sich als bekannte Persönlichkeit auf dem roten Teppich zu benehmen hat, weiß sie mittlerweile: "Da wird man zum Poser, zum Smalltalker, zum Schleimer - zum Promi halt."

Das Geheimnis der perfekten Ehe

Mit einem Hangover geht es am nächsten Tag für das Paar zum Aerial Yoga, wobei der Sport in Tüchern hängend praktiziert wird. Katze: "Ich bin ja kein Fan davon, wenn man sich in der Ehe gehen lässt. Man kann sich auch hängen lassen!" Während sie über ihm schwebt, freut sich Lucas über den Körper seiner Frau. Bei der Gelegenheit verrät sie das Geheimnis ihrer Ehe: "Lucas findet mich am geilsten, wenn ich mich am geilsten finde. So einfach ist das, das ist unser Ehegeheimnis."

Frustrierender wird es im Tonstudio. Dort versucht die Katze einen neuen Song einzusingen, was ihr auf Anhieb allerdings nicht gelingt: "Wenn ich da rein rülpse, ist es schöner!" Cordalis weiß, was das bedeutet: "Ich weiß, wenn das nicht gleich klappt, dann kann das sehr, sehr stressig werden - weil sie dann schnell alles hinschmeißen will." Die Aktion wird erstmal bis auf Weiteres verschoben.

Die letzte Station der ersten Doppelfolge ist ein Piercingstudio. Ein Ablenkungsmanöver für Tochter Sophia, die eigentlich einen Hund wollte, sich mit ihren ersten Ohrringen aber auch zufriedengibt. Tapfer lässt sich die Kleine die Löcher ins Ohr schießen. Und zwingt dann ihre Mutter, sich ihr zugewachsenes Bauchnabelpiercing wieder durchstechen zu lassen. Mit purer Angst in den Augen lässt die Katze es über sich ergehen und findet danach: "Das hat scheiße weh getan! Meine Tochter war tapferer als ich."