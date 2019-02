Suche einen Film aus den 90ern

Hallo, ich suche einen Film, der schätzungsweise aus den 90ern ist. In dem Film sind Menschen (Soldaten) auf einem fremden Planeten in einem Bunker am Anfang. Um den Bunker herum gibt es als "Abwehrmechanismus" so eine Art Kreissägen, die aus dem Sand auf fremde angreifen. Es gibt eine Waffe im Film, die eine "Mini-Pluto" Rakete abfeuert. (Kleiner als eine Bazooka) Feinde sind unter anderem Roboter, die in Menschenform agieren. Diese geben glaube ich gräßliche Kreischlaute von sich, die den Gegner lähmen sollen. Zum Schluss wird der Bunker von diesen Roboter-Puppen eingenommen und nur ein paar Menschen, die vorher auf Kundschaftstour waren und dort auch gekämpft haben, kommen dann noch an. Zum Schluss überlebt glaube ich nur eine einzige Person in einer kleinen Rettungskapsel. Ich habe den Film vor ca 15-20 Jahren im Free TV gesehen und weiß seitdem nicht mehr, wie der heißt. Über eure Hilfe würde ich mich tierisch freuen! Beste Grüße Jan