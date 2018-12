"Das Boot" ist nicht zum letzten Mal in TV-See gestochen. Die Eigenproduktion von Sky wird mit neuen Folgen in einer zweiten Staffel fortgeführt, wie Sky Deutschland bekanntgegeben hat. Die frohe Kunde für die Fans gibt es auch auf dem offiziellen Instagram-Account der Bavaria Film GmbH samt einem Versprechen zu lesen: "Alle Cliffhanger werden aufgelöst - in Staffel 2!", heißt es dort.

Marcus Ammon, der Vize-Präsident bei Sky Original Production, hatte von Beginn an mit dem Erfolg der Serie gerechnet: "Wir waren von Anfang an überzeugt, gemeinsam mit unseren Partnern etwas ganz Außergewöhnliches kreieren zu können, das mit einer vielschichtigen und doch unterhaltsamen Story sowie einem herausragenden Cast besticht. Nun freuen wir uns auf die Arbeit an einer zweiten Staffel", heißt es in der Pressemitteilung des Senders.

Die Handlung der bislang achtteiligen Event-Serie setzt neun Monate nach den Geschehnissen des gleichnamigen Kinofilms aus dem Jahr 1981 ein. Dieses Mal gibt es zwei Schauplätze: An Bord der U-612 mit den Schauspielern Rick Okon (29), August Wittgenstein (37) und mehr sowie an Land, im französischen U-Boot-Hafen von La Rochelle. Dort sind unter anderem Vicky Krieps (35) und Tom Wlaschiha (45) zu sehen.

"Das Boot" läuft seit 23. November immer freitags (20:15 Uhr) in Doppelfolgen bei Sky 1 HD. Wann mit der zweiten Staffel zu rechnen ist, wurde noch nicht verkündet.