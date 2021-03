Eine Produktionsfirma hat sich die Rechte an der Buchvorlage des Netflix-Hits "Das Damengambit" gesichert und macht daraus ein Musical.

Die Produktionsfirma Level Forward hat sich die Rechte an dem Roman "The Queen's Gambit" von Walter Tevis gesichert, auf dem der Netflix-Hit "Das Damengambit" beruht, um daraus ein Musical zu machen. In einem Statement teilten CEO Adrienne Becker und Produzentin Julia Dunetz laut "The Hollywood Reporter" mit: "Die Geschichte ist ein Sirenenruf inmitten unserer gegenwärtigen Kämpfe um Geschlecht und Gerechtigkeit, und wir freuen uns darauf, das Projekt voranzutreiben."

"The Queen's Gambit" dreht sich um Beth Harmon, in der Serie verkörpert durch Anya Taylor-Joy (24, "Peaky Blinders"), eine Waise, die sich durch die von Männern dominierte Schachwelt der 1960er Jahre und ihre Tablettensucht kämpft. Die Serie entwickelte sich schnell zum genialen Schachzug für Netflix: Laut des Streamingdienstes sahen schon in den ersten 28 Tagen 62 Millionen Haushalte die Geschichte - was sie zur erfolgreichsten Miniserie der Streamingplattform macht. Sie wurde zudem mit zwei Golden Globes und zwei Critics' Choice Awards ausgezeichnet.