Joko Winterscheidt (l.) tritt mit seinem Team gegen Klaas Heufer-Umlauf an.

Wieder einmal haben Joko und Klaas namhafte Stars gefunden, die in "Das Duell um die Welt" ihre Knochen für die beiden hinhalten.

Seit über acht Jahren bekämpfen sich nun schon Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (37) in ihrem TV-Format "Das Duell um die Welt". Seit 2018 schicken sie hierfür mit dem Titel-Zusatz "Team Joko gegen Team Klaas" pro Folge außerdem auch noch vier Prominente rund um den Globus, um für sie in ekligen, schmerzhaften oder regelrecht lebensmüden Aufgaben den Kopf hinzuhalten. Irgendwie haben es Joko und Klaas geschafft, auch für die kommende 8. Staffel namhafte Stars für diese TV-Tortur zu gewinnen, die sich in den neuen Folgen ab dem 28. November (20:15 Uhr, ProSieben) aufreiben.

Zu den nun verkündeten Team-Mitgliedern zählen Schlagerstar Vanessa Mai (28), Model Stefanie Giesinger (24) und Moderatorin Janin Ullmann (39). Von den Herren der Schöpfung trauen sich "Gladiator"-Darsteller Ralf Moeller (61), Komiker Luke Mockridge (31), Ex-Turner Fabian Hambüchen (33), Schauspieler Axel Stein (38), Sänger Wincent Weiss (27) sowie die Moderatoren Jan Köppen (37) und Micky Beisenherz (43) in die Manege. Für besonders viel Kasalla wird außerdem noch Ex-Kicker Thorsten Legat (52) sorgen.

Keine Corona-Reisen

Für die bereits abgedrehten Challenges ging es unter anderem nach Griechenland, Russland, Norwegen und Tschechien. Diesbezüglich heißt es: "Alle Reisen fanden vor der Pandemie oder im Sommer 2020 statt, als reisen in Europa wieder möglich war. Die Duelle wurden unter den zum Zeitpunkt der Produktion geltenden Reise-, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen realisiert."

Joko ist nach der vergangenen Staffel, die von August bis November 2019 ausgestrahlt wurde, in Zugzwang. Alle drei Folgen der siebten Staffel von "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" konnte Klaas für sich entscheiden, der sich daraufhin bescheiden zum Triple-Weltmeister kürte.