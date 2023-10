Im November vor sieben Jahren, genau genommen am 4. November 2016, flimmerte die erste Staffel der Serie "The Crown" weltweit bei Netflix über die Bildschirme. Die zweite Staffel war bereits in Auftrag gegeben, aber kaum einer ahnte, was für einen großen Erfolg die Serie über die Jahre feiern würde. Im Jahr 2020 gab Netflix erstmals Zahlen bekannt: mehr als 73 Millionen Menschen hatten die Serie bis dahin gestreamt.

"The Crown" handelt vom britischen Königshaus. Die Serie beginnt in der ersten Staffel mit der jungen Elizabeth. Durch die Abdankung ihres Onkels Edward VIII. als König wird ihr Vater der nächste König und sie unverhofft Thronfolgerin. Die Serie, die geschichtlich sehr nah an den Vorkommnissen der Royals über die Jahrzehnte ist, begleitet die Queen von Staffel zu Staffel durch die Jahrzehnte bis zum Finale von "The Crown" in der sechsten Staffel.

Netflix zeigt das Finale von "The Crown" in zwei Teilen

Die sechste Staffel wird Netflix in zwei Teilen ausstrahlen. Der erste Teil, der Folge 1–4 umfassen wird, erscheint am 16. November ab 9 Uhr auf Netflix. Das große Finale wird es dann ab dem 14. Dezember um 9 Uhr geben, dieser zweite Teil wird Folge 5–10 der letzten Staffel "The Crown" umfassen.

Vorab veröffentlichte der Streaminganbieter nun die ersten Aufnahmen des opulenten Finales. Thematisch wird die Staffel auch den Tod von Prinzessin Diana aufgreifen.

Netflix beschreibt den Inhalt der sechsten Staffel wie folgt: "Zwischen Prinzessin Diana und Dodi Fayed entwickelt sich eine Beziehung, bis eine verhängnisvolle Autofahrt erschütternde Folgen hat. Nach dem Tod seiner Mutter versucht Prinz William, sein Leben in Eton wieder aufzunehmen, während die Monarchie der öffentlichen Meinung klein beigeben muss. Als die Königin ihr Goldenes Thronjubiläum feiert, reflektiert sie über die Zukunft der Monarchie, die Ehe zwischen Charles und Camilla und den Beginn eines neuen königlichen Märchens von William und Kate."