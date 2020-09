"Das große Sat.1 Promiboxen" hatte erneut einiges zu bieten: Unter anderem einen pöbelnden Verehrer, der seinen Freund rächen wollte.

Bei der zweiten Runde von "Das große Sat.1 Promiboxen" lieferten sich einmal mehr zahlreiche Stars ein Faustduell im Ring. Neben zuvor medial etwas aufgebauschten Streitigkeiten zwischen den Kontrahenten, gab es aber auch den ein oder andere ernst gemeinten Streit, der im Boxkampf ausgetragen wurde. Ein Muskelberg ging ganz schwer K.o., der Freund eines unterlegenen Promis sprang in den Ring und eine Zicke musste klein bei geben. Doch der Reihe nach:

Paul Janke vs. Filip Pavlovic

Im ersten Kampf duellierten sich der Schöne und das Biest. Doch Ersterer, Paul Janke (39), hatte von der ersten Sekunde an keine Chance und ging gegen Filip Pavlovic (28) bereits nach 1:30 min. schwer K.o. Auch kein großes Wunder: Pavlovic hat im Gegensatz zu Janke Kampfsport-Erfahrung. Nach dem Fight war der inszenierte Streit vor der Show gleich vergessen. "Ich hab dich lieb, Paul", sagte Pavlovic nach seinem Triumph. Und Janke, nachdem er wieder stand: "Ich mag ihn, es ging nur um den Sport."

Giulia Siegel vs. Yvonne König

Schlager-Gesellschaft gegen Münchner Bussi-Bussi-Schickeria hieß es im zweiten Duell des Abends und wieder war die Entscheidung schon nach wenigen Sekunden gefallen: Nach den ersten Schlägen von Giulia Siegel (45) drehte sich Yvonne König (49) kurzerhand einfach ab. Der Kampf war damit natürlich verloren. Später sagte König, dass sie mit der Stresssituation im Ring nicht klarkam. Für Siegel natürlich ein großes Glück...

Ernesto Monte vs. Domenico de Cicco

Der erste echte Kampf des Abends fand zwischen Ernesto Monte (45) und Domenico de Cicco (37) statt. Von Beginn an dominierte Monte das Geschehen im Ring, der seinen Gegner auf Distanz halten konnte. De Cicco bewies aber Durchhaltevermögen und ging überraschend nicht K.o. Am Ende war es dann ein verdienter Punktsieg für Monte. Nach dem Kampf flossen beim Sieger hemmungslos die Tränen. "Ich war gestern so krank, ich habe Blut gespuckt", erzählt Monte. Er habe überhaupt nicht schlafen können und hätte den Kampf fast absagen müssen.

Serkan Yavuz vs. Sam Dylan

Hitziges Duell zwischen Serkan Yavuz (27) und Sam Dylan (29), schon im Vorfeld. Die beiden Kontrahenten lieferten sich zuvor einige Instagram-Scharmützel und wollten ihren Streit nun im Ring klären. Und der Underdog Dylan machte seine Sache überraschend gut. Erst in der vierten Runde drehte Yavuz auf und fügte seinem Kontrahenten eine blutende Nase zu. Dessen große Liebe Rafi Rachek (30) wollte seinem Freund helfen und stürzte sich verbotenerweise und unvermittelt in den Ring, um Yavuz an die Gurgel zu gehen.

Erst herbeieilende Security konnte eine wilde Keilerei verhindern. Als sich die Szenerie beruhigte, flog - kurz nachdem der Ringrichter den Kampf wieder freigab - das Handtuch des Trainers von Dylan. Zu einseitig war das Duell nun. Zumindest ein wenig Versöhnung bekamen die Zuschauer dann doch noch zu sehen: Beide Streithähne standen einigermaßen zufrieden und vor allem friedlich nach dem Kampf zum Interview nebeneinander. Für den aus dem Studio geschmissenen Rachek hatte Yavuz noch eine Nachricht: "Ich wollte sowieso gegen dich kämpfen."

Elena Miras vs. Anastasiya Avilova

Die beiden Dschungel-Schlangen Elena Miras (28) und Anastasiya Avilova (32) traten zum großen Finalkampf am Ende an. Und es entwickelte sich zunächst ein Duell auf Augenhöhe, bei den beide Damen Schläge ins Ziel bringen konnten. Über die Distanz kristallisierte sich Avilova aber völlig überraschend als die cleverere Boxerin heraus. Miras hatte kein Mittel gegen ihre Gegnerin und musste eine eindeutige Niederlage nach Punkten einstecken.

"Ich habe damit schon gerechnet, weil ich sehr, sehr hart dafür gearbeitet habe", sagte die Überraschungssiegerin Avilova nach dem Kampf. Übrigens: 7.300 Euro hatte sie sich durch die Anzahl an Treffern während des Kampfes eingeheimst.