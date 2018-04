Sollte das ein Aprilscherz sein? Am Ostersonntag strahlte VOX "Das perfekte Dschungel Dinner" aus, die erste Dschungelausgabe von "Das perfekte Dinner" mit Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (25), Ex-"DSDS"-Kandidat Daniele Negroni (22), Reality-TV-Star Matthias Mangiapane (34) und Tatjana Gsell (46). Doch es lief nicht ganz rund. "Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich komme mir wieder vor, wie im Irrenhaus", entfuhr es Jenny Frankhauser in der Folge. Was war passiert?

"Das war so anstrengend einfach!"

Beim Dinner bei Matthias Mangiapane lief es zunächst gesittet ab, bis Tatjana Gsell auf einmal wilde Thesen aufstellte. Sie sagte aus dem Nichts zu Jenny Frankhauser: "Du stehst auf Marc Terenzi?" Völlig perplex konnte die Dschungelkönigin nur laut loslachen. "Echt jetzt, stehst du auf den", hakte Daniele Negroni nach. "Nein", entfuhr es Jenny und Matthias Mangiapane sprang ihr zur Seite: "Hat sie doch auch nie gesagt!". Jenny Frankhauser hatte so ihre Mühe am Esstisch: "Es war fast unmöglich dem Daniele oder überhaupt irgendwas zu erzählen, weil Tatjana einen nicht mehr ausreden hat lassen. Das war so anstrengend einfach!"

Daniele Negroni startete indessen einen Erklärungsversuch: "Tatjana fährt ihren Film. Wohin sie fährt, weiß sie auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber ich find's ultra witzig". Wie Tatjana Gsell auf ihre These gekommen ist, blieb ein Rätsel. Auf Twitter waren sich die Promis über den Auftritt der 46-Jährigen einig...

Klarer Tenor im Netz

"#Promidinner: Die Gsell ist doch besoffen! Oder?", fragte zum Beispiel Designer, Schauspieler und Ex-Dschungelkandidat Julian F. M. Stoeckel (31) via Twitter.

Moderatorin Ruth Moschner (41) kommentierte das Benehmen von Tatjana Gsell auf ihrem Twitter-Account wie folgt: "Tatjana: ich trinke nicht gern Alkohol! Nadja Abdel Farrag: ich auch nicht, lass uns das Dreckszeug vernichten! #PromiDinner".

Auch Moderatorin Sarah Kuttner (39) hatte offenbar zum "Dschungel Dinner" eingeschaltet. Sie twitterte: "Kurze Frage für die komplett dichte Tatjana Gsell beim #promidinner: sollte die Produktion die nicht vor sich selbst schützen? @voxde".