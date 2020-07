Georgina Fleur (30) und ihr Verlobter Kubilay "Kubi" Özdemir (41) haben die RTL-Sendung "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" (auch via TVNow) bereits nach drei Tagen auf eigenen Wunsch wieder verlassen. Die genauen Umstände, die zu ihrem Blitzauszug geführt haben, sind bisher nicht bekannt. Am Rande des Trailer-Drehs bricht Georgina Fleur im Gespräch mit dem Sender aber plötzlich in Tränen aus.

"Ich weiß nicht, was mit Kubi los ist, ich weiß es nicht. Wir waren davor zwei Jahre zusammen und wir waren super glücklich. Und seitdem wir im 'Sommerhaus' waren, ist das irgendwie alles ganz schwierig. Ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Ich bin einfach gerade ein bisschen verzweifelt", schluchzt sie in die Kamera. Ein anderer "Sommerhaus"-Bewohner hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet.

Ein Kandidat nennt es "eine Grenzerfahrung"

Andrej Mangold (33), "Der Bachelor" aus dem Jahr 2019, schreibt auf seinem offiziellen Instagram-Account: "Wir sind zurück aus dem 'Sommerhaus' und das war wirklich eine Grenzerfahrung. Leider kann ich euch noch nicht mit mehr Infos versorgen, aber seid euch sicher bei der Ausstrahlung werdet ihr ganz schön Staunen, sowohl positiv als auch negativ." Er nahm gemeinsam mit Jennifer Lange (26), der er in seiner "Bachelor"-Staffel die letzte Rose überreichte, an der RTL-Sendung teil.

Änderungen in der fünften Staffel

Die Corona-Pandemie sorgte bei den Dreharbeiten zur fünften Staffel für unerwartete Veränderungen. Die erstmals zehn Promipaare sind in diesem Jahr nicht in einem Haus im Ausland, sondern auf einem Bauernhof in Bocholt-Barlo, in Nordrhein-Westfalen, untergebracht. Aufgezeichnet wird die neue Staffel seit Anfang Juni. Vorab hatten sich alle Paare in Selbstisolation begeben und waren anschließend auf Corona getestet worden.

Neben Georgina Fleur und Kubi Özdemir sowie Andrej Mangold und Jennifer Lange wagten sich auch diese Paare ins "Sommerhaus":

Sängerin Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim Sandt, die "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer"-Stars Caro und ihr Ehemann Andreas Robens, "Bachelor"-Kandidatin Denise Kappés und ihr Freund, YouTuber Henning Merten, Model Diana Herold und ihr Ehemann Michael Tomaschautzki, das YouTuber-Paar Lisha und Lou, Autor Martin Bolze und seine Ehefrau, Designerin Michaela Scherer, die Reality-TV-Stars Eva Benetatou und ihr Verlobter Chris Stenz sowie Daniela Katzenbergers Mutter, Iris Klein, und ihr Ehemann Peter Klein.

Wann die neue Staffel ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.