Die Teilnahme an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" (dienstags, 20:15 Uhr) hat in der Vergangenheit bereits einige Promi-Paare auf eine harte Beziehungsprobe gestellt. Unter anderem bei Angelina Heger und Rocco Stark sowie Patricia Blanco und Nico Gollnick kam es danach zum Liebes-Aus. Nun reihen sich auch Benjamin Boyce (50) und Kate Merlan (32) in diese Liste ein: Sie gehen nun getrennte Wege. Bereits im TV waren immer wieder Unstimmigkeiten zu sehen. Im Interview mit RTL haben sie über die Gründe für ihr Beziehungsende gesprochen.

"Ich sehe kein Fundament für uns"

"Wir haben komplett andere Visionen wie eine Beziehung laufen soll", sagte Benjamin Boyce. Ähnlich äußerte sich Kate Merlan: "Ich glaube, wir waren einfach zu unterschiedlich". Sie habe bereits im "Sommerhaus der Stars" immer wieder den Eindruck gehabt, dass die Beziehung keinen Sinn mehr mache.

Ein wichtiges Thema, bei dem sich das Paar uneinig war, waren Kinder. Kate Merlan sprach in der Show offen über ihren Kinderwunsch. Benjamin Boyce erklärte RTL dazu: "Wenn sie das so gerne haben will, dann soll das auch so sein, da will ich absolut nicht im Weg stehen. [...] Ich sehe kein Fundament für uns".

Im RTL-Interview deutet Merlan zudem an, dass sich ihr Ex bereits wieder umschaue, was sie so kurz nach einer Beziehung nicht könne. Dazu will sich der ehemalige Sänger der Boyband Caught in the Act ("Love is everywhere") nicht äußern. Doch er erklärte weiter: "Das passt einfach nicht. Ich merke, dass die Zeit gekommen ist, dass ich nicht mehr glücklich bin. [...] Es ist Zeit, loszulassen".