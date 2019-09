"Das Sommerhaus der Stars" hat ein neues Siegerpaar hervorgebracht. Nach acht Folgen voller Drama, Konfrontation und Chaos haben sich die "Love Island"-Turteltauben Elena Miras (27) und Mike Heiter (27) gegen ihre Mitstreiter durchsetzen können. Von Einigkeit und Harmonie zwischen den beiden war im Finale allerdings nur selten etwas zu sehen. Elena drohte Mike sogar ein weiteres Mal mit der Trennung. Ob die Siegprämie von 50.000 Euro die Gemüter der beiden wohl wieder beruhigen konnte?

Vergangene Woche war nach dem Halbfinale von "Das Sommerhaus der Stars" für Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) der Spaß zu Ende. Sie mussten die Promi-WG in Portugal verlassen. Wirklich traurig schien ihr Auszug allerdings nur Elena und Mike zu machen. Alle anderen Kandidaten, allen voran Willi (44) und Jasmin Herren (40), ließ der Abschied kalt. Schließlich waren damit die wohl stärksten Konkurrenten aus dem Weg geräumt. Und das Teilnehmerfeld sollte sich noch weiter lichten.

Wer versagt, muss die Koffer packen

Gleich das erste Spiel der finalen Folge hatte es in sich. Das schwächste Pärchen musste anschließend sofort die Heimreise antreten. Doch wer konnte bei "Ich quetsche dich aus" abliefern? Ziel war es, mit Hilfe von sogenannten Fatsuits so viel Wasser wie möglich von einem Planschbecken in ein anderes zu transportieren. Um die maximale Menge an Wasser zu erzielen, galt es für die Paare, sich gegenseitig auszuquetschen - mit äußerst anzüglichen Bewegungen.

Das Ergebnis war knapp. Doch am Ende hieß es dennoch Abschied nehmen - und zwar für Willi und Jasmin. Sie hatten nach 30 Minuten am wenigsten Wasser in ihrem Planschbecken. Traurig über ihr Ausscheiden schienen die beiden aber nicht zu sein. Willi meinte sogar, es sei "happy", als Viertplatzierter jetzt gehen zu dürfen.

Wenn einlochen nur so einfach wäre

Zeit, um Trübsal zu blasen, blieb den verbliebenen Kandidaten nicht. Nachdem sich Sabrina Lange (52) und Elena um die Dusche gestritten hatten, musste gleich zum nächsten Duell angetreten werden. Beim Spiel "Einfach einlochen" galt es, Fragen zu beantworten und einen Ball mit dem Anfangsbuchstaben der entsprechenden Lösung richtig auf einem Wackelbrett zu positionieren. Dies gelang lediglich Roland (48) und Steffi Bartsch (47). Für Elena und Mike sowie Sabrina und Thomas von Luxburg (54) hieß das: Sie mussten zittern.

Doch nicht nur das. Vor allem Elena und Mike stellte das Spiel auf eine harte Probe. Die beiden gerieten heftig aneinander. "Wir sind nachher getrennte Menschen", drohte Elena ihrem Partner sogar und nannte Mike einen Egoisten. Er solle zur Hölle fahren. Doch am Ende hatten sich die Strapazen gelohnt. Da Elena und Mike mehr Fragen richtig beantwortet hatten als Sabrina und Thomas, durften sie in den finalen Wettkampf einziehen.

Kopf-an-Kopf-Rennen bringt die Entscheidung

Entschieden wurde das Finale von "Das Sommerhaus der Stars" hinter dem Steuer - ganz zum Unmut von Steffi, die vor dieser Herausforderung regelrecht Angst hatte. Denn während die Männer blind einen Kleinwagen in eine Parklücke lenken mussten, waren die Frauen als Navigatoren tätig. Zunächst sah es gut aus für das "Hot oder Schrott"-Pärchen. Lange hatten die beiden die Nase vorne. Bis die Überraschung folgte: Auf einmal hatten auch Elena und Mike den Dreh heraus. In Windeseile stand ihr Auto innerhalb der Markierungen. Das Signal ertönte und die Freude war groß. Die 50.000 Euro von "Das Sommerhaus der Stars" gingen auf ihr Konto.