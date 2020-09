Die Samstagabend-Showreihe "Das Supertalent" startet in eine neue Staffel. Nun hat der Sender auch den genauen Starttermin bekanntgegeben.

Die neue Staffel der TV-Show "Das Supertalent" (RTL) startet am 17. Oktober um 20:15 Uhr bei RTL. Das gab der Sender am Donnerstag bekannt. Diesmal entscheiden Chefjuror Dieter Bohlen (66) und Model Bruce Darnell (63) nebst den neuen Kollegen, Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (31) und Comedian Chris Tall (29), wer das faszinierendste Unterhaltungstalent des Jahres ist. Über die beiden Jury-Neulinge sagt Bohlen im Interview mit dem Sender: "Wir haben sie mit offenen Armen aufgenommen. Sie machen ihre Sache gut. Es passt alles."

"Wir verarschen uns diese Staffel auch extrem selber"

"Die Menschen haben im Moment viele Sorgen. Wir versuchen sie durch unsere Sendung ein wenig davon abzulenken und bestmöglich zu unterhalten, mit allen Mitteln, die wir haben. Wir geben Vollgas!", verspricht Dieter Bohlen schon mal. Wie das konkret aussehen könnte, verrät er auch: "Ich habe meine Hula-Hoop-Reifen von zu Hause mitgebracht, spiele einen Affen im Käfig, Bruce ruiniert seine teuren Klamotten mit Schleim und Farbe... Wir wollen die Leute ablenken und zum Lachen bringen. Daher verarschen wir uns diese Staffel auch extrem selber", so Bohlen.

Doch auch auf die Acts der neuen Staffel macht der Jurychef Lust: "Wir haben auch sehr tolle Acts dabei: Acts, wo ich nonstop gelacht habe, aber auch Talente, die einen sehr berühren, wie einen taubstummen Tänzer oder eine Ex-'Supertalent'-Kandidatin, die so gesungen hat, dass ich mit den Tränen gekämpft habe. Und wir haben einzigartige Elefanten dabei - die fand ich wahnsinnig toll", erzählt Bohlen.

Könnte wieder ein Hund gewinnen?

In der vergangenen Staffel und insgesamt bereits viermal hat eine "Hundedressur" gewonnen. Könnte es auch in dieser Staffel wieder ein Vierbeiner aufs Treppchen schaffen? "Wir sind beim 'Supertalent' echt auf den Hund gekommen. Die Jury möchte nicht, dass wieder ein Hund gewinnt, aber der Zuschauer ist König. Die Hundenummern waren dieses Jahr auch nicht so stark. Sie waren gut, aber nicht besonders. Es lebe das Neue, und ich glaube, dass es diesmal kein Hund wird", sagt Bohlen dazu.