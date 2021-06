"Das Supertalent" verändert sich: Dieter Bohlen wird nicht mehr in der Jury sitzen - und die Show bekommt zur 15. Staffel neue Moderatoren.

Wenn im Herbst die RTL-Show "Das Supertalent" in eine neue Runde startet, wird es nicht nur eine neue Jury geben. Auch die Moderatoren werden neu besetzt, heißt es bei "rtl.de": Daniel Hartwich und Victoria Swarovski werden in der Show demnach nicht mehr dabei sein.

Daniel Hartwich moderierte "Das Supertalent" seit 2008

Damit geht eine Ära zu Ende: Ab der zweiten Staffel war Hartwich in der Sendung zu sehen. In der 14. Staffel war Victoria Swarovski als Co-Moderatorin dazugekommen. Im März wurde bereits bekannt, dass Pop-Titan Dieter Bohlen künftig nicht mehr in den Jurys von "Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent" sitzen wird.

Die Casting-Tour für die 15. "Supertalent"-Staffel läuft bereits. Im Herbst werden die neuen Folge ausgestrahlt. Wer dann die Show moderieren wird, hat RTL noch nicht verraten.