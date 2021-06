"Das Supertalent" verändert sich: Dieter Bohlen wird nicht mehr in der Jury sitzen und die Show bekommt zur 15. Staffel neue Moderatoren.

Wenn im Herbst die RTL-Show "Das Supertalent" in eine neue Runde startet, wird es nicht nur eine neue Jury geben. Auch die Moderatoren werden neu besetzt, heißt es bei "rtl.de": Daniel Hartwich (42) und Victoria Swarovski (27) werden in der Show demnach nicht mehr dabei sein.

Ab der zweiten Staffel war Hartwich in der Sendung zu sehen. In der 14. Staffel war Victoria Swarovski als Co-Moderatorin dazugekommen. Im März wurde bereits bekannt, dass Pop-Titan Dieter Bohlen (67) künftig nicht mehr in den Jurys von "Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent" sitzen wird. Die Casting-Tour für die 15. "Supertalent"-Staffel läuft bereits.