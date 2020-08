Die neue Staffel "Das Supertalent" wird bereits gedreht. Aufgrund der Pandemie gibt es bei den Aufzeichnungen strenge Corona-Regeln.

Die Coronavirus-Pandemie sorgt auch in der TV-Landschaft weiter für Veränderungen. Da macht auch die neue Staffel der RTL-Talentshow "Das Supertalent" keine Ausnahme. Die Dreharbeiten zu den Castings sind am Wochenende in Bremen gestartet und dauern dort noch bis zum 8. September an, wie der Sender am Montag mitteilt. Dabei gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln: "Im Publikum sitzen statt wie üblich 1.000 Zuschauer nur noch 190 Menschen, die mit viel Abstand platziert werden. Und auch die Jury sitzt nicht mehr an einem großen Jurypult nebeneinander, sondern jeder Juror hat sein eigenes Pult mit Abstand zu den Kollegen."

Zwei neue Juroren, eine neue Moderatorin

"Natürlich ist es schwierig, den Leuten so fern zu bleiben, obwohl man vor allem den Kandidaten eher nah sein möchte, um sie zu beruhigen. Es ist alles anders dieses Jahr, aber ich bin ehrlicherweise froh, dass wir überhaupt produzieren können", sagt Moderator Daniel Hartwich (42) zu den neuen Corona-Regeln. Er bekommt in dieser Staffel weibliche Verstärkung: Seine "Let's Dance"-Kollegin Victoria Swarovski (27), die 2016 noch in der Jury saß, wird neben ihm moderieren.

Zwischen Chefjuror Dieter Bohlen (66) und Bruce Darnell (63) nehmen 2020 erstmals die frühere Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (31) und Comedian Chris Tall (29) Platz. Als Talente warten unter anderem Bauchredner, Comedians, Akrobaten, Artisten, Sänger oder Hunde. Ab Oktober 2020 sind die neuen Folgen bei RTL (und via TVNow) zu sehen.