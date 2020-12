Linda Evans wird "Das Traumschiff" mit ihrer Präsenz beehren. Ein Grund: Der "Denver-Clan"-Star hat in Deutschland eine Menge Fans.

Sie wird in Deutschland von ihren Fans gefeiert - und: "Es hat einfach gepasst", erklärt US-Schauspielerin Linda Evans (78) "Bild am Sonntag" zu ihrem Auftritt in der TV-Reihe "Das Traumschiff" (ZDF), der am 26. Dezember im TV läuft: "Die Produzenten haben mich angerufen und mich gefragt, ob ich Lust hätte, die Rolle zu spielen", so die 78-Jährige. "Ich habe in den letzten Jahren nicht gedreht. Aber manchmal kommen die richtigen Angebote einfach zum perfekten Zeitpunkt. So war es beim Traumschiff."

Aus Deutschland habe sie immer die meiste Fanpost bekommen, erzählt der Star aus "Der Denver-Clan". "Und das ist heute noch so. Ich fand es daher eine tolle Idee, mal in einem deutschen Film mitzuspielen." Dass vor der Kamera deutsch gesprochen wurde, sei allerdings erst mal schwierig für sie gewesen: "Ich habe natürlich kein Wort verstanden und wusste erst gar nicht, wie ich mich verhalten soll und wann ich meinen Einsatz habe. Aber dann haben wir ziemlich schnell einen Weg gefunden."

"Ein Abenteuer"

Schon im März schrieb Linda Evans zu ihrem "Traumschiff"-Dreh auf Instagram, sie sei noch nie an einem Set gewesen, an dem alle in einer fremden Sprache sprechen - "DAS war wirklich ein schauspielerisches Abenteuer". Über ihre Kollegen am Set erklärte sie zudem: "Sie waren außergewöhnlich toll und freundlich."

Zu sehen gibt es den Gastauftritt in der Episode "Das Traumschiff: Kapstadt" am 26. Dezember (ZDF, 20:15 Uhr). Evans wird eine vermögende Passagierin spielen. In der Folge wird ebenfalls Marianne Sägebrecht (75) als Schwester Magdalena dabei sein, und auch Kai Schumann (44, "Heldt"), "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (39) sowie Sarah Elena Timpe (35), bekannt aus "Sturm der Liebe", spielen mit. Joko Winterscheidt (41) als Moritz Parger ist zudem erneut mit von der Partie, wenn Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) und seine Crew auf Sendung gehen.