Florian Silbereisen (38) sticht endlich in See: Wie das ZDF nun in einer Mitteilung bekanntgab, wird der Schlagersänger erstmals am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember 2019 um 20:15 Uhr) als Kapitän Max Parger in der "Das Traumschiff"-Folge "Antigua" zu sehen sein. An Neujahr (1. Januar 2020 um 20:15 Uhr) geht es für den Luxusdampfer in einer weiteren Folge nach Kolumbien.

Auch in "Kreuzfahrt ins Glück" mimt Silbereisen den Kapitän. Von dem "Traumschiff"-Ableger sind ebenfalls zwei Folgen - eine am 26. Dezember (21:45 Uhr), eine weitere am 1. Januar (21:45 Uhr) - angekündigt worden. Darüber hinaus wird am zweiten Weihnachtstag die Sendung "Das Traumschiff - Spezial" ausgestrahlt - eine Reportage, in der die Dreharbeiten mit Silbereisen hinter den Kulissen gezeigt werden.