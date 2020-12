Am Set von "Das Traumschiff" kam es zu zwei "falsch-positiven Corona-Tests". Der Sender ZDF gibt Entwarnung.

Aufatmen an Bord der "MS Amadea". Nachdem bei zwei Crewmitgliedern ein erster Corona-Schnelltest positiv ausgefallen war, folgte "nach kurzer Zeit Entwarnung". Eine ZDF-Sprecherin bestätigte der Nachrichtenagentur spot on news, dass es bei den Dreharbeiten zu "Das Traumschiff" zu keinen Corona-Erkrankungen gekommen sei. In beiden Fällen habe es sich um "falsch-positive Tests" gehandelt.

Die Osterfolge sei demnach nicht in Gefahr. "Die Dreharbeiten für die Folge, die an Ostern 2021 ausgestrahlt werden wird, sind inzwischen abgeschlossen", heißt es seitens des Senders. Der genaue Ausstrahlungstermin sowie ein offizieller Titel der Folge sind bislang nicht bekannt.

Neues Abenteuer am 26. Dezember

Lange müssen "Traumschiff"-Fans nicht mehr warten, bis Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 39) und seine Crew wieder in See stechen. Am 26. Dezember 2020 zeigt das ZDF um 20:15 Uhr "Das Traumschiff: Kapstadt". Mit von der Partie sind unter anderem US-Schauspielerin Linda Evans (78, "Der Denver-Clan"), Marianne Sägebrecht (75), Kai Schumann (44, "Heldt"), "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (39) sowie Sarah Elena Timpe (35, "Sturm der Liebe") und Joko Winterscheidt (41).