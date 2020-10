Sina Tkotsch wird die neue Schiffsärztin auf dem "Traumschiff". Die Schauspielerin ersetzt Nick Wilder alias Dr. Sander.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag heißt es Abschied nehmen: Schauspieler Nick Wilder (67) wird ein letztes Mal als Dr. Sander auf dem "Traumschiff" zu sehen sein. Ein Ersatz ist bereits gefunden. "In den Folgen, die an Weihnachten 2020 und Neujahr 2021 ausgestrahlt werden, wird Sina Tkotsch die Rolle der Schiffsärztin übernehmen", erklärte eine ZDF-Sprecherin auf Nachfrage von spot on news.

Die 30-jährige Schauspielerin wirkte bereits in zahlreichen Film- und Serienproduktionen mit. Von 2014 bis 2017 gehörte sie zur Krimiserie "Ein Fall für zwei". Ob Tkotsch auch zukünftig in der Rolle der Schiffsärztin zu sehen sein wird, wollte das ZDF noch nicht kommentieren. Inhalt und Besetzung der Folge, die an Ostern ausgestrahlt wird, will der Sender erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Harald Schmidt ist nicht an Bord

Sicher ist jedoch, dass neben Florian Silbereisen (39) auch Barbara Wussow (59) als Hoteldirektorin Hanna Liebhold und Daniel Morgenroth (56) als Erster Offizier Martin Grimm wieder mit an Bord sein werden. "Harald Schmidt kann aufgrund von terminlichen Schwierigkeiten nicht mitwirken", heißt es vom Sender weiter. Der Moderator verkörpert in der Reihe Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle.

Dreharbeiten im Dezember

Gedreht wird ab Anfang Dezember in Emden an Bord des Schiffes, das den Hafen demnach nicht verlassen wird. Die Szenen an Land werden auf den Malediven gedreht. Angesichts der Corona-Pandemie beobachte das ZDF "die aktuelle Lage und gesetzlichen Bestimmungen an den jeweiligen Drehorten intensiv und arbeitet gemeinsam mit den Produktionsfirmen an entsprechenden Hygiene-Konzepten für die Dreharbeiten."

"Das Traumschiff: Kapstadt" strahlt das ZDF am 26. Dezember aus. Am 1. Januar 2021 geht es mit "Das Traumschiff: Seychellen" weiter.