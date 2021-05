In "Das Wunschmenü der Stars" kochen drei Stars einem Promi-Kollegen ein Wunschdinner und lernen ihn kennen. Diese Hobbyköche sind dabei.

"Promi Dinner"-Fans aufgepasst: Am 30. Mai und 6. Juni (jeweils 20:15 Uhr) zeigt VOX das Format "Das Wunschmenü der Stars - Alle unter einem Dach". Jeweils vier Promis verbringen vier Tage lang einen gemeinsamen Kurztrip, bei dem Privates und die Kulinarik im Vordergrund stehen. Jeweils drei Stars kochen nach den Wünschen ihres Kollegen ein Dinner, der die Gänge des Menüs anschließend bewertet. Wer am meisten Punkte absahnt, darf 10.000 Euro an ein Charityprojekt seiner Wahl spenden. Beim gemeinsamen Dinieren lernen sich die Stars darüber hinaus besser kennen. Diese Promis stellen sich hinter den Herd.

Den ersten Kurztrip gestalten Sänger Gregor Meyle (42), Moderatorin Laura Karasek (39), Sportlerin Sabrina Mockenhaupt und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (29). Meyle wurde durch seinen zweiten Platz bei Raabs Gesangsshow "SSDSDSSWEMUGABRTLAD" bekannt, nahm 2014 an "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" teil und belegte 2020 bei "The Masked Singer" den dritten Platz. Laura Karasek, Tochter von Hellmuth Karasek (1934-2015), ist Rechtsanwältin, Schriftstellerin und auch TV-Moderatorin. Unter anderem präsentierte sie bereits ihre eigene Talkshow "Zart am Limit" (ZDFneo).

Sabrina Mockenhaupt (40) hat sich zunächst als Langstreckenläuferin einen Namen gemacht. Es folgten TV-Auftritte bei "TV total" und "Let's Dance". Jimi Blue Ochsenknecht, Sohn von Natascha (56) und Uwe Ochsenknecht (65), nutzte den Durchbruch mit "Die Wilden Kerle" und probierte sich danach neben der Schauspielerei auch in der Musikwelt und im TV als Moderator aus. Mit Yeliz Koc (27) erwartet er derzeit ein Kind. Dass er kochen kann, hat er bereits in der Kochshow "MasterChef Celebrity" gezeigt und dort den zweiten Platz belegt.

In der zweiten Folge treten Autor Bastian Bielendorfer (36), Tänzerin Ekaterina Leonova (34), Schauspielerin Janine Kunze (47) sowie Kommentator Frank Buschmann (56) an. Bielendorfer schrieb nach seinem Auftritt bei "Wer wird Millionär?" ein Buch über sein Leben als Lehrerkind und schuf damit einen Bestseller. Es folgten Bücher wie "Lebenslänglich Klassenfahrt - Mehr vom Lehrerkind" oder "Papa ruft an - Standleitung zum Lehrerkind". Auch als Podcaster ist Bielendorfer erfolgreich. Ekaterina Leonova wurde durch ihre Erfolge bei "Let's Dance" bekannt. Als Profi gewann sie mit den Promi-Männern 2017, 2018 und 2019.

Schauspielerin Janine Kunze (47) begann ihre Karriere mit einer Rolle in "Hausmeister Krause - Ordnung muss sein". Es folgten weitere Serienrollen im Bereich Comedy wie in "Die Dreisten Drei". Ab Januar 2013 war sie als Staatsanwältin Ellen Bannenberg in der ZDF-Vorabendserie "Heldt" (2013-2021) zu sehen. Die Stimme von Frank "Buschi" Buschmann (56) kennen TV-Zuschauer aus TV-Shows wie "Schlag den Raab" oder "Ninja Warrior". 2017 übernahm er für vier Ausgaben die Moderation von "5 gegen Jauch". Der ehemalige Basketballspieler ist auch als Sportreporter und Fußballkommentator tätig.