Frühlingszeit ist Flirtzeit - auch im TV. Gleich mehrere Sender starten momentan eine regelrechte Datingshow-Offensive und präsentieren ihrem Publikum in den kommenden Tagen und Wochen ein Kuppelformat nach dem nächsten. Diese Highlights stehen an.

Ab 19. April: "Bauer sucht Frau International"

Inka Bause (51) hat wieder losgelegt. Am 19. April ist bei RTL die zweite Staffel von "Bauer sucht Frau International" gestartet. Dieses Mal begeben sich sieben Bauern und eine Bäuerin in den entferntesten Ländern auf die Suche nach der großen Liebe. Von Geflügelfarmbesitzerin Vivien (38) in Australien bis hin zu Kokos- und Palmenplantagenbetreiber Ashok (42) in Indien - sie alle hoffen darauf, den richtigen Partner zu finden. Die sechs neuen Folgen laufen immer sonntags ab 20:15 Uhr.

Ab 20. April: "First Dates Hotel"

Gastronom und Gastgeber Roland Trettl (48) erweitert ab 20. April das Konzept der VOX-Datingshow "First Dates - Ein Tisch für zwei". In der Provence öffnen er und sein bekanntes Team die Tore des "First Dates Hotel", das Singles zum Verlieben einladen soll. Der Nachrichtenagentur spot on news erklärt Trettl: "In einem Hotel kann man sich besser und womöglich schon vor dem Date kennenlernen. Nach einem Essen hat man am Pool oder - vielleicht für die ganz Schnellen - auf dem Zimmer Zeit, sich besser kennenzulernen." Die Folgen laufen immer montags ab 20:15 Uhr bei VOX.

Ab 20. April: "Prince Charming"

Nicolas Puschmann (28) sucht als "Prince Charming" in Griechenland nach seinem Mr. Right. Ab 20. April zeigt VOX immer montags um 22:15 Uhr die Folgen der ersten Staffel der Gay-Datingshow, die im vergangenen Jahr bereits bei TVNow zu sehen war. 20 Single-Männer stehen Puschmann zur Auswahl. Warum er sich auf das Kuppelformat eingelassen hat?

Im Interview mit spot on news sagt er: "Ich habe es als Chance gesehen, sich auf ganz neuen Wegen zu verlieben." Die reale Datingwelt empfinde er als schnelllebig und oberflächlich. "Viele Menschen wischen potenzielle Dates mit einem Wisch weg oder blättern durch Dating-Apps wie durch einen Katalog. Oftmals führen nur reine Äußerlichkeiten zur Kontaktaufnahme." Auf der griechischen Insel, "ohne Handy mit 20 Männern", sei das anders. Die Show erhielt jüngst den Grimme-Preis.

Ab 4. Mai: "Match! Promis auf Datingkurs"

Model Sarah Knappik (33), "Love Island"-Gewinner Marcellino Kremers, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Sebastian Fobe (34) und Ex-Dschungelcamperin Claudia Norberg (49) wollen sich endlich wieder verlieben - und RTLzwei hilft ihnen dabei. Am 4. Mai startet die neue Kuppelshow "Match! Promis auf Datingkurs", in der sich die vier TV-Sternchen nacheinander auf einer Single-Party unter "Normalos" mischen. Am Ende müssen sie sich für einen Date-Partner ihrer Wahl entscheiden. Die vier Folgen laufen immer montags ab 20:15 Uhr und sind anschließend 30 Tage kostenlos bei TVNow verfügbar.

Ab 6. Mai: "Are You The One?"

Die Teilnehmer der neuen RTL-Datingshow "Are You The One?" müssen auf Herz und Kopf gleichzeitig hören. Ab 6. Mai begeben sich jeweils zehn Single-Frauen und -Männer in Südafrika auf die Suche nach ihrem, von Experten ermittelten, perfekten Gegenstück. Haben alle zehn Paare am Ende der Show die richtige Wahl getroffen, gewinnen sie gemeinsam 200.000 Euro. Für Recht und Ordnung sorgt Moderator Jan Köppen (37). Er steht den Singles als "Hausmeister der Liebe" zur Seite. Die neuen Folgen sind seit 14. April immer dienstags bei TVNow abrufbar. In zwei Wochen werden sie immer mittwochs ab 20:15 Uhr auch im Free-TV zu sehen sein.