Vor 35 Jahren flackerte "Der Wüstenplanet" (Originaltitel: "Dune") schon einmal über die Kinoleinwand. Damals konnte das Werk von David Lynch (72) allerdings nur mäßigen Erfolg feiern. Ob das bevorstehende Reboot bessere Karten hat? Die Sci-Fi-Abenteuer, die auf den gleichnamigen Romanen von Frank Herbert basieren, kehren zurück - und diesmal ist auch Dave Bautista (49, "Guardians of the Galaxy") mit von der Partie.

Ein alter Bekannter

Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, wird der Film-Held, der unter anderem auch für "James Bond 007: Spectre" und "Avengers: Infinity War" vor der Kamera stand, eine Rolle im "Dune"-Reboot übernehmen. Damit stößt er zu dem Cast, der bislang Namen wie Timothée Chalamet (23, "Call Me by Your Name") und Rebecca Ferguson (35, "The Greatest Showman") enthält. Gedreht wird der Streifen von Regisseur Denis Villeneuve (51). Er und Bautista kennen sich bereits. Im Jahr 2017 arbeiteten die beiden für den Sci-Fi-Film "Blade Runner 2049" schon einmal zusammen.