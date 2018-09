Nach dem Rauswurf von Regisseur James Gunn (52) wurde die Produktion von "Guardians of the Galaxy 3" zunächst auf Eis gelegt. Wann es weitergeht, weiß im Moment niemand. Und selbst wenn es weitergeht, könnte Schauspieler Dave Bautista (49) nicht mehr ans Set zurückkehren.

Der Schauspieler, der in der beliebten Reihe Drax verkörpert, sagte in der britischen TV-Sendung "The Jonathan Ross Show": "Ich bin nicht glücklich damit, wie sie mit James Gunn umgegangen sind. Momentan ist der Film auf unbestimmte Zeit pausiert worden. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich noch für Disney arbeiten will", so Bautista.

Er nimmt kein Blatt vor den Mund

Nach dessen Rauswurf hatte Bautista lautstark Partei für Gunn ergriffen und in diversen Tweets das Filmstudio Disney scharf für sein Vorgehen kritisiert. Bautista hatte aber ebenfalls in einem Tweet erklärt, er mache, wozu er "juristisch verpflichtet" sei, aber: "'Guardians' ohne James Gunn ist nicht, was ich unterschrieben habe. 'GOTG' ohne James Gunn ist nicht 'GOTG'. Und es ist ziemlich widerlich für jemanden zu arbeiten, der eine Schmierenkampagne von faschistischen Cybernazis bekräftigt."

Gunn war zuvor wegen alter und geschmackloser Tweets als Regisseur der beliebten Comic-Filmreihe gefeuert worden. Die Dreharbeiten sollten ursprünglich Anfang 2019 beginnen, der Kinostart sollte 2020 folgen. Nach Gunns Rauswurf hatten sich fast alle Stars der Filmreihe hinter ihn gestellt und in einem offenen Brief seine Rückkehr gefordert, darunter Chris Pratt (39), Zoe Saldana (40) und Bradley Cooper (43). Bislang blieben alle Versuche ohne Erfolg.